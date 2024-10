4-6.10: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 4 października 2024 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W niedzielę fani Legii pojadą pociągiem specjalnym do Białegostoku na spotkanie z Jagiellonią. Osoby, które nie wybierają się na Podlasie, zachęcamy do wspierania naszych koszykarzy, którzy o 15:30 zagrają z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Bilety na ten mecz kupować można TUTAJ. W sobotę w Nowym Dworze Maz. Legia II Warszawa powalczy o szóste zwycięstwo z rzędu.



Czworo sztangistów Legii startować będzie w Siedlcach w Mistrzostwach Polski do lat 23: Izabela Kumińska (-49kg), Maja Jezierska (-71kg), Tomasz Oreszczuk (-61kg) oraz Jakub Kawka (-81kg).



Rozkład jazdy:

04.10 g. 20:00 TOP Oss - FC Den Haag

05.10 g. 14:00 Sparta Jarocin - Legia Warszawa [rugby, ul. Maratońska, Jarocin]

05.10 g. 14:00 Świt Szczecin - Zagłębie Sosnowiec

05.10 g. 14:45 Radomiak Radom - Raków Częstochowa

05.10 g. 15:00 Świt Nowy Dwór Maz. - Legia II Warszawa

05.10 g. 15:00 Olimpia Elbląg - Zagłębie II Lubin

06.10 g. 15:30 Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

06.10 g. 15:30 Ślęza Wrocław - Legionistki Warszawa [I liga, piłka nożna kobiet]

06.10 g. 17:00 We-Met Futsal Club Kamienica Królewska - Legia Warszawa [futsal]

06.10 g. 19:00 Legia Ladies LSS - Forty Piątnica [III liga, piłka nożna kobiet]

06.10 g. 20:15 Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa



Młodzież:

04.10 g. 12:00 Legia U19 - KS Cracovia 06/7 [CLJ U19][LTC 8]

05.10 g. 10:00 Legia U15 - UKS Varsovia 10 [LTC 7]

05.10 g. 11:30 Legia LSS U12 - SEMP Ursynów '13 [LTC]

05.10 g. 12:00 KS Cracovia 08 - Legia U17 [CLJ U17][Rączna]

05.10 g. 14:00 Legia U16 - MKS Polonia Warszawa 09 [LTC 7]

05.10 g. 17:00 Escola Varsovia 11 - Legia U14 [ul. Fleminga 2]

05.10 g. 18:00 MKS Grochovia Warszawa 11 - Legia LSS U14 [Al. Zieleniecka 2 - "Wembley"]

06.10 g. 10:00 Legia LSS U9 - Orlik Mokotów 16 [LTC 7]

06.10 g. 10:00 Legia U9 - Grom Pro '16 [LTC 7]

06.10 g. 10:00 Legia LSS U11 - KS Wilanów 14 [LTC 7]

06.10 g. 10:00 Legia LSS U16 - Agrykola Warszawa '09 [LTC 6]

06.10 g. 10:00 BVB Academy WBS Warszawa 16 - Legia U9

06.10 g. 12:30 AP Eskadra '18 - Legia U7 [ul. Strażacka 121]

06.10 g. 13:30 Legia U12 - Football Talents '13 [LTC 6]

06.10 g. 14:00 Talent Warszawa 15 - Legia U10

06.10 g. 16:00 Legia LSS U13 - AS Milan Sport '12 [LTC 7]

06.10 g. 19:00 Legia U13 - Delta Warszawa '12 [LTC 7]