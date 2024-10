Dobrzy Ludzie odmalowali świetlicę w szpitalu dziecięcym

"Tradycyjnie wszystkie puchy i materiały potrzebne do wykonania pracy zostały zakupione za środki pozyskane ze sprzedaży naszych gadżetów, za co dziękujemy wszystkim kupującym. Mamy nadzieję, że od teraz dzieciom przyjemniej będzie się spędzało czas w szpitalnej świetlicy" - relacjonują legioniści.

