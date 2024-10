Augustyniak: Drużyna stoi za trenerem

Środa, 2 października 2024 r. 14:17 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Przede wszystkim chcę powiedzieć, że drużyna stoi za trenerem. Chcemy, by dalej był z nami. To naprawdę świetny fachowiec i człowiek, a nasze relacje są bardzo dobre. Atmosfera w drużynie jest pozytywna, mimo gorszych wyników - mówi Rafał Augustyniak.



- Jesteśmy w stanie wszystko odwrócić. Sezon dopiero się zaczął, a Liga Konferencji to dla nas szansa na pokazanie się w Europie.









- Taki mecz to dla nas okazja do rehabilitacji przed kibicami. Jeśli zagramy mądrze i dobrze, to Legia już pokazywała w przeszłości, że potrafi rywalizować z mocnymi przeciwnikami. To podbuduje nasze morale i mentalność, dzięki czemu do kolejnych meczów przystąpimy z jeszcze większą wiarą, a wtedy możemy wygrywać.