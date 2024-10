Zgodowe koszulki od Dobrych Ludzi

Dobrzy Ludzie przygotowali koszulki zgodowe "Legia Olimpia", z motywem powstałego niedawno graffiti. Te nabywać będzie można dziś od godziny 16:00 na stoisku Dobrych Ludzi przed sklepem Żyleta. Dostępne będą koszulki białe i czarne, a ich cena to 70 złotych. Cały zysk z ich sprzedaży, podobnie jak pozostałego asortymentu grupy (vlepki, smycze, szaliki bajkowe, kubki) przeznaczony zostanie na dalszą charytatywną działalność grupy.

