NS: Robimy swoje i jedziemy do końca

Środa, 2 października 2024 r. 19:16 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Nieznani Sprawcy opublikowali komunikat skierowany do kibiców przed czwartkowym meczem Ligi Konferencji z Realem Betis Balompié:









"Drodzy Kibice!

Nie chcemy, żeby to źle zabrzmiało, bo wszyscy widzimy jak jest. Rzecz jasna, mówiąc bardzo delikatnie - nikogo to nie cieszy i każdy z nas chciałby, żeby było znacznie lepiej. Legia nie zasługuje na kolejny sezon czegoś takiego. Mamy ostatnią chwilę, żeby się obudzić. I mimo że nie ma ku temu żadnych rozsądnych przesłanek, chcemy wierzyć, że tak się stanie. Na tym polega miłość do Legii. Oczywiście, jeśli dalej będziemy zmierzać w tym kierunku co teraz, to z całą pewnością lada chwila trzeba będzie podjąć stanowcze kroki. Chcielibyśmy, by nie było takiej potrzeby.

Ale mamy jeden apel.

Niech to, co jest naszą smutną sportową codziennością nie zabierze nam jutro tych mniej więcej dwóch godzin szczęścia, fanatyzmu i tego co tak kochamy. Dla nas samych. Czekaliśmy na to i nie dajmy sobie zabrać ani sekundy przyjemności. Mamy jutro zrobić to, z czego jesteśmy znani. Ten stadion niezależnie od wszystkiego ma jutro odlecieć. My mamy walczyć od samego początku do samego końca. Dla Legii Warszawa. Liczymy na Was, liczymy na kolejny niesamowity wieczór. Nie przychodźcie na ostatnią chwilę. Niech ten stadion żyje już od rozgrzewki. Niech hiszpany czują, że coś jest nie tak. Pokażmy naszą moc.

Robimy jutro swoje i jedziemy z k...mi do końca!"