Vinagre: Europejskie puchary to wyjątkowe rozgrywki

Czwartek, 3 października 2024 r. 11:00 źródło: Polsat Sport

- Przede wszystkim ważne dla zawodników, dla klubu jest być w rozgrywkach europejskich. Oczywiście, Legię stać na to, by grać czy to w Lidze Konferencji, czy Lidze Mistrzów, czy Europy. W tym sezonie jesteśmy w Lidze Konferencji i musimy po prostu wykonać tu jak najlepiej naszą pracę. Legia to duża marka, naszym obowiązkiem jest chęć wygrania każdego kolejnego meczu i w Europie powinno być dokładnie tak samo - mówi w rozmowie z Polsatem Sport przed spotkaniem z Realem Betis Balompié Ruben Vinagre.









- Te rozgrywki są wyjątkowe, dla wielu drużyn to spełnienie marzeń. Nawet w Lidze Mistrzów faworyci często nie wygrywają swoich spotkań. Można powiedzieć, że Betis to faworyt, ale możemy ich pokonać, musimy w to wierzyć. To jest piłka, jedenastu na jedenastu. Ciężko pracowaliśmy, by znaleźć się w tym miejscu. Wcześnie zaczęliśmy zmagania w eliminacjach. Osiągnęliśmy swój cel, jesteśmy w fazie ligowej, ale teraz chcemy więcej. (...) A po tym spotkaniu, wierzę, że zakończonym pozytywnym wynikiem, będziemy myśleli o kolejnym.



Cały wywiad znajdziecie tutaj.