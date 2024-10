PamiętaMY

Legioniści i Zagłębiacy złożyli wieńce w 80. rocznicę zakończenia Powstania

Czwartek, 3 października 2024 r. 08:01 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kibice Legii Warszawa wraz z przyjaciółmi z Zagłębia Sosnowiec w środowy wieczór, 2 października udali się na Kopiec Powstania Warszawskiego złożyć wieniec w 80. rocznicę zakończenia walk Powstańczych.



"Minęło już 80 lat od upadku Powstania Warszawskiego. Czas leci nieubłaganie, Powstańców z nami niestety coraz mniej. Niezmiennie staramy się zarówno dbać o Tych, którzy są jeszcze z nami, jak i pamiętać o Tych, którzy odeszli, czy to w ostatnich latach, czy w czasie samego zrywu. Powstanie toczyło się fazami. Każda dzielnica, to oddzielna historia. Gdy Powstańcy wycofali się z Woli, ludzie na Starówce nie mogli uwierzyć w ich historie. Trzy tygodnie później, gdy Starówka została zrównana z ziemią, podobne historie mogli usłyszeć mieszkańcy Śródmieścia od ewakuowanych kanałami Powstańców ze Starówki... Jak co roku, byliśmy obecni na Kopcu, miejscu tak symbolicznym, usypanym z gruzów Warszawy. W tym roku, była z nami delegacja Przyjaciół z Zagłębia Sosnowiec, która oprócz wspierania Legii na jutrzejszym meczu z Betisem, w imieniu kibiców Zagłębia złożyła również swój wieniec. Cześć i chwała Bohaterom!" - relacjonują legioniści z OFMC.