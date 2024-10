11. kolejka Ekstraklasy: Domowa porażka lidera

Od piątku do niedzieli rozgrywane są mecze 11. kolejki Ekstraklasy. Na początek Puszcza wysoko przegrała z GKS-em, a Widzew uległ Koronie. W sobotę Radomiak musiał uznać wyższość Rakowa na własnym stadionie. Z kolei Stal wywalczyła 3 punkty w ostatnich sekundach meczu z Lechią. Radomiak przed własną publicznością nie sprostał Rakowowi, a Lech niespodziewanie przegrał u siebie z Motorem. Hitem kolejki będzie niedzielny pojedynek w Białymstoku, gdzie Jagiellonia podejmie Legię. Oba zespoły przystąpią do tego spotkania mocno podbudowane po zwycięstwach w Lidze Konferencji.

przemo99 - 04.10.2024 / 19:29, *.play-internet.pl Jaga gol. I nic a nic do Legii nie mam, lubię Legię. Jestem z Bemowa od dziecka a mieszkam w Białymstoku od paru dobrych lat. I Legia z takimi pieniędzmi zastanawia się jak ograć Jagę- śmieszne, takie trudne sprawy.

bie(L)sko - 23 godziny temu, *.vectranet.pl @przemo99: już za długo mieszkasz w Białymstoku. Gdyby mistrzostwo np w piłce nożnej zależało od kasy to final mistrzostw świata powinien być np. Norwegia: Szwajcaria odpowiedz

k(L)ubowicz - 24 minuty temu, *.chello.pl @bie(L)sko: raczej Arabia Saudyjska-Emiraty Arabskie odpowiedz

Kajtek - 04.10.2024 / 14:56, *.jmdi.pl W tym tygodniu dwie soboty .

Hiszpan - 04.10.2024 / 14:54, *.play-internet.pl W przypadku porażki w niedzielę Feio i Zielo out. odpowiedz

