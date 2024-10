Wyniki 11. kolejki Ekstraklasy

Komentarze (10)

Krzeszczu - 6 godzin temu, *.bredband2.com Dla mnie, zupelnie nie do zrozumienia, ze sa tu jeszcze ludzie ktorzy propaguja i chca powrotu do Legii tego najwiekszego beztalencia trenerskiego betonu polskiej mysli szkoleniowej, Magiery. Dzisiaj dal kolejny popis. Mial na wlasnym stadionie 2-0 z dosrodcovia a zakonczyl 4-2 w tylek. Slunsk spokojnie na ostatnim miejscu w tabeli.

A tutaj sa tacy ktorzy tylko oczekuja aby ten dostal kopa do posredniaka, aby mozna go bylo wymienic za Faje.

Serio?

Glupota ludzka nie ma granic. odpowiedz

Piotrek - 16 godzin temu, *.t-mobile.pl Hahaha,najlepsza liga na świecie. odpowiedz

Wyrwikufel - 23 godziny temu, *.. Wszystko w nogach Legii. Łach przegrał i można rozpocząć pościg w dobrym stylu, ale trzeba wygrać. Jeśli Legia zagra jak z Betisem to powinna wrócić do stolicy z 3 punktami. Jeśli zagra jak ostatnio w lidze to dalej leży i kwiczy. odpowiedz

Egon - 05.10.2024 / 22:35, *.waw.pl Trzeba jutro wygrać i gonimy Lecha. odpowiedz

przemo99 - 04.10.2024 / 19:29, *.play-internet.pl Jaga gol. I nic a nic do Legii nie mam, lubię Legię. Jestem z Bemowa od dziecka a mieszkam w Białymstoku od paru dobrych lat. I Legia z takimi pieniędzmi zastanawia się jak ograć Jagę- śmieszne, takie trudne sprawy.

Jaga Gol. odpowiedz

bie(L)sko - 04.10.2024 / 23:33, *.vectranet.pl @przemo99: już za długo mieszkasz w Białymstoku. Gdyby mistrzostwo np w piłce nożnej zależało od kasy to final mistrzostw świata powinien być np. Norwegia: Szwajcaria odpowiedz

k(L)ubowicz - 05.10.2024 / 22:23, *.chello.pl @bie(L)sko: raczej Arabia Saudyjska-Emiraty Arabskie odpowiedz

bie(L)sko - 23 godziny temu, *.vectranet.pl @k(L)ubowicz: też tak można. Pa odpowiedz

Kajtek - 04.10.2024 / 14:56, *.jmdi.pl W tym tygodniu dwie soboty .

odpowiedz

Hiszpan - 04.10.2024 / 14:54, *.play-internet.pl W przypadku porażki w niedzielę Feio i Zielo out. odpowiedz

