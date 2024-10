U-17: Christópoulos i Jovović powołani do kadry

Tássos Christópoulos oraz Kristijan Jovović otrzymali powołania do reprezentacji do lat 17. Reprezentacja Grecji weźmie udział w zgrupowaniu w Finlandii, gdzie dwukrotnie zmierzy się z rówieśnikami tego kraju (9 i 11 października). Natomiast Jovović będzie miał szansę wystąpić w kadrze Czarnogóry, która zagra dwukrotnie z Rumunią oraz weźmie udział w turnieju eliminacyjnym mistrzostw Europy. Dwumecz z Rumunią zostanie rozegrany 12 i 14 października. W ramach turnieju eliminacyjnego mistrzostw Europy Czarnogóra zagra z Izraelem (23 października, g.13:00, Kiszyniów), Szwajcarią (26 października, g.13:00, Kiszyniów) i Mołdawią (29 października, g.15:00, Nisporeni).

