Ce(L)ownik: Real Betis wygra 3-0!

Najczęściej typowanym wynikiem był 0-3 (19% głosów). Kolejne w zestawieniu były: 1-0 - 10,7% 0-4 - 7,9% 0-2 - 7,6% 1-3 - 7,5% Średnia liczba bramek, jaką strzeli Legia Warszawa to 0,79 a Real Betis Balompié 2,41 . Dziękujemy wszystkim za typowanie wyniku i zapraszamy do typowania każdego kolejnego meczu Legii - przed pierwszym gwizdkiem będziemy publikowali raport z Waszych typów! REKLAMA: WALCZ O BONUS 200 ZŁ LEGIA - BETIS

Przed meczem Legia Warszawa - Real Betis Balompié, który odbędzie się w czwartek, 3 października o godz. 18:45 w Warszawie, oddaliście 1436 typów na końcowy wynik w naszej nowej zabawie "CeⓁownik". 62% osób uważa, że wygra Real Betis Balompié. 11% z Was twierdzi, że mecz zakończy się remisem, a 27% typuje zwycięstwo "Wojskowych".

Hautausmaa - 56 minut temu, *.tpnet.pl 3-0 dla Betisu?! Ale z was wielcy kibice Legii!!! Ja osobiście wierzę, że będzie 0-2. odpowiedz

Auror - 59 minut temu, *.orange.pl Tobiasz

Pankov Ziółkowski Jędrzejczyk Kapuadi

Oyedele

Wszołek (Chodyna) Luqinias Morishita Vinagre

Gual

odpowiedz

MIŁOŚNIK piłki kopanej - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ciężko być optymistą przed tym meczem.... ale cuda się zdarzają, powtórka z Leicester lub AV mile widziana odpowiedz

Miodulski musi odejść - 1 godzinę temu, *.98.55 Wg mnie może być nawet dwucyfrówka odpowiedz

