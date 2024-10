Kapuadi: Odzyskaliśmy uczucie wygranej

Czwartek, 3 października 2024 r. 21:35 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- To zwycięstwo jest dla nas naprawdę bardzo ważne. W ostatnich tygodniach nie osiągaliśmy dobrych wyników, a teraz odzyskaliśmy uczucie wygranej. To nam zdecydowanie pomoże - powiedział po meczu z Realem Betis Balompié zdobywca zwycięskiej bramki, Steve Kapuadi.









- Czuję się bardzo szczęśliwy z powodu zdobycia bramki. Zresztą nie tylko dlatego, bo wygraliśmy, a ja jako obrońca zachowałem czyste konto. To był dla mnie magiczny wieczór.



- Tak - jak do tej pory jest to dla mnie najważniejszy gol w karierze. W zeszłym roku na wyjeździe w Szczecinie zdobyłem bramkę na 4-3 z Pogonią, a teraz dołożyłem bramkę w europejskich pucharach. Można powiedzieć, że dzięki tym bramkom jestem specjalistą w zdobywaniu ważnych goli.



- Było bardzo ciężko bronić się przeciwko Betisowi, szczególnie w drugiej połowie. Non stop cisnęli, próbowali wykorzystać przestrzeń między obrońcami. Udało nam się jednak dobrze grać w defensywie, świetnie zarządzaliśmy grą. Teraz musimy przekuć ten pozytywny wynik na zmagania ligowe.



- W niedzielę z Jagiellonią Białystok wyjdziemy na mecz tak samo jak dziś - z pełną determinacją. Białostoczanie również grają dziś w rozgrywkach Ligi Konferencji, więc żadna z drużyn nie będzie miała przewagi w kontekście zmęczenia. To na pewno będzie ekscytujący mecz.