Oyedele: Zaskoczyliśmy Betis, nie był na nas gotowy

Piątek, 4 października 2024 r. 06:30 Mikołaj Ciura, źródło: Polsat Sport

- Najważniejsze jest dziś zwycięstwo. Wiedzieliśmy, że to będzie ciężki mecz z bardzo trudnym rywalem, ale zwyciężyliśmy dzięki pewności siebie. Zaskoczyliśmy Real Betis, on nie był na nas gotowy. Mieliśmy świetny plan na to spotkanie i doskonale go wykonaliśmy - powiedział po zwycięstwie z Realem Betis Balompié pomocnik Legii, Maximillian Oyedele.









- Najważniejsza w tym meczu była walka o każdą piłkę, zaangażowanie i świetne wykonanie planu meczowego. Wiele roboty wykonaliśmy w trakcie ostatniego tygodnia i nie jesteśmy wcale zaskoczeni takim wynikiem. Dostaliśmy wiele zaufania, a rywale, tak jak powiedziałem wcześniej, chyba nie byli gotowi na nas.



- Jestem bardzo zadowolony z powodu naszej gry. Każdy walczył dziś o piłkę, jakby to było jego ostatnie spotkanie. To jest bardzo ważne, musimy to kontynuować i przełożyć na spotkania ligowe.



- Betis to zespół z topu. Mamy do nich wiele szacunku. Taka jest jednak piłka - dużo może się wydarzyć. Wyszliśmy na boisko i nie myśleliśmy zbytnio o jakości przeciwnika, skoncentrowaliśmy się na własnej grze. Dzięki temu wygraliśmy.



- Chcemy kontynuować naszą dobrą grę. W niedzielę gramy kolejny mecz ligowy. Musimy twardo stąpać po ziemi i dalej wygrywać.



- Powołanie do reprezentacji Polski to dla mnie wielki honor, niezwykłe uczucie. Jak mój poziom języka polskiego? Wszystkiego nie rozumiem, ale trochę mogę gadać. Jeszcze muszę się uczyć. Koledzy trochę pomagają. Będę dalej się uczyć, proszę o czas.