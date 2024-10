Graffiti

Nowe legijne graffiti: Hello, my name is (418)

Niedziela, 6 października 2024 r. 13:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kolejna praca od UZL zrobiąca jeden z murów przedstawia doskonale znany motyw "Hello my name is", gdzie na tle legijnych barw srebrem podpisali się autorzy pracy - "Legia UZL".