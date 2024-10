U-21: Polska 3-3 Niemcy. Występ Tobiasza

W meczu eliminacyjnym do mistrzostw Europy 2025 reprezentacja Polski U-21 zremisowała z Niemcami 3-3. Pełne spotkanie rozegrał bramkarz Legii Warszawa, Kacper Tobiasz. Polacy ostatnie kilka minut rozegrali w osłabieniu, po tym jak kontuzji doznał Ariel Mosór, a trener Adam Majewski nie mógł już dokonać zmiany.

