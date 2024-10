U-20: Niemcy 3-1 Polska. Grali legioniści

Piątek, 11 października 2024 r. 19:20 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu Elite League reprezentacja Polski do lat 20 przegrała z Niemcami 1-3. Do przerwy Polacy przegrywali 1-2. W wyjściowym składzie znalazł się Jordan Majchrzak, a także wypożyczony z Legii Warszawa do Radomiaka Radom Maciej Kikolski. Od 45. minuty na boisku pojawił się Jan Ziółkowski. Majchrzak opuścił murawę w 60. minucie.









U-20: Niemcy 3-1 (2-1) Polska

0-1 - 3' Antoni Młynarczyk

1-1 - 11' Nelson Weiper

2-1 - 41' Nelson Weiper

3-1 - 53' Ilyas Ansah



Niemcy (skład wyjściowy): 1. Backhaus, 11. Kade, 8. Kemlein, 7. Downs, 22. Baum, 21. Ansah, 14. Pauli, 3. Ullrich, 18. Komur, 5. Collins, 9. Weiper



Polska (skład wyjściowy): 1. Maciej Kikolski, 2. Wiktor Matyjewicz, 4. Bartłomiej Smolarczyk, 3. Igor Drapiński, 18. Marcel Krajewski, 8. Mateusz Kowalczyk, 13. Dariusz Stalmach, 6. Tommaso Guercio, 9. Jordan Majchrzak, 15. Antoni Młynarczyk, 7. Adam Buksa



żółte kartki: Stalmach, Wojciechowski