U-20: Polska 4-2 Turcja. Gol Ziółkowskiego

W 6. minucie spotkania bramkę dla Polski zdobył Jan Ziółkowski. Najpierw piłkę zgrał Jordan Majchrzak, potem podanie przedłużył Buksa, a Ziółkowski głową wbił ją do siatki. Kilka minut później na 2-0 podwyższył Wiktor Nowak. W 21. minucie po rzucie rożnym Maciej Kikolski tak niefortunnie wypiąstkował piłkę, że nabił ją na głowę Jordana Majchrzaka, a ten zanotował samobójcze trafienie. U-20: Polska 4-2 (2-2) Turcja 1-0 - 6' Jan Ziółkowski 2-0 - 12' Wiktor Nowak 2-1 - 21' Jordan Majchrzak (sam.) 2-2 - 39' Arda Sune (k) 3-2 - 47' Dariusz Stalmach 4-2 - 69' Jan Żuberek (k) Polska: 1. Maciej Kikolski - 19. Jan Ziółkowski, 4. Bartłomiej Smolarczyk, 14. Jakub Okusami - 18. Marcel Krajewski (86' 17. Marcel Predenkiewicz), 8. Mateusz Kowalczyk (86' 16. Oliwier Wojciechowski), 13. Dariusz Stalmach, 21. Filip Luberecki (86' 3. Igor Drapiński) - 9. Jordan Majchrzak (56' 15. Antoni Młynarczyk), 7. Aleksander Buksa (56' 11. Jan Żuberek), 23. Wiktor Nowak (76' 20. Dawid Drachal) Turcja: 1. Deniz Ertaş - 2. Furkan Demir (61' 22. Batuhan Yavuz), 4. Yiğit Fidan (83' 14. Ali Şahin Yılmaz), 5. Emirhan Başyiğit (83' 15. Efe Sarıkaya), 3. Umut Erdem (69' 13. Berkay Yılmaz) - 7. Eren Öztürk (69' 19. Ahmet Karademir), 6. Yusuf Sertkaya (62' 18. Baran Ali Gezek), 10. Emir Bars (62' 20. Eray Özbek), 8. Arda Süne (83' 17. Efe Taylan Altunkara), 11. İlkan Sever (83' 16. Furkan Yöntem) - 9. Abdul Halim Eroğlu (83' 24. zawodnik nieznany). żółte kartki: Smolarczyk, Stalmach - Erdem, Sarikaya

W rozegranym w Łomży meczu Elite League reprezentacja Polski U-20 wygrała z Turcją 4-2. W wyjściowym składzie znalazło się dwóch zawodników Legii Warszawa, Jan Ziółkowski i Jordan Majchrzak, a także wypożyczony do Radomiaka Maciej Kikolski. Ziółkowski w 6. minucie wpisał się na listę strzelców. Z kolei samobójcze trafienie zanotował w 21. minucie Jordan Majchrzak, który opuścił murawę w 56. minucie.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.