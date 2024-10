Futsal

Legia Warszawa 2-3 Piast Gliwice

Środa, 9 października 2024 r.

W meczu 5. kolejki Ekstraklasy futsaliści Legii Warszawa przegrała z Piastem Gliwice 2-3. Do przerwy było 1-1. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 13 października o godz. 15:00, na wyjeździe z Dremanem Opole Komprachcice.









Goście od pierwszego gwizdka ruszyli do ataków, co przełożyło się na trafienie Eduardo Goncalvesa w 3. minucie. W 8. minucie legioniści wyszli z dobrym kontratakiem, który wykończył Mykyta Storożuk. Zawodnik Legii pobiegł na bramkę, położył bramkarza, minął go i posłał piłkę do siatki. Legioniści nie odpuszczali i byli bliscy trafienia w 13. minucie i w 15. minucie, ale świetnie spisywał się bramkarz Piasta.



W 21. minucie goście przeprowadzili bardzo dobrą akcję, a mocnym strzałem piłkę w bramce umieścił Vinicius Lazzaretti. W 32. minucie precyzyjnym uderzeniem z prawej strony Edgar Varela podwyższył wynik na 3-1. Piłka odbiła się jeszcze od słupka i wpadła do bramki. Na niespełna 5 minut przed końcem Legia zdecydowała się na wycofanie bramkarza. W 37. minucie legioniści wykorzystali grę w przewadze i zdobyli drugie trafienie. Autorem bramki był Sergio Monteiro, który skierował piłkę do pustej bramki.



Na kilka sekund przed końcem bramkarz Piasta uratował swój zespół przed stratą trzeciej bramki.



Legia Warszawa 2-3 (1-1) Piast Gliwice

0-1 - 3' Eduardo Goncalves

1-1 - 8' Mykyta Storożuk

1-2 - 21' Vinicius Lazzaretti

1-3 - 32' Edgar Varela

2-3 - 37' Sergio Monteuro



Legia: 16. Tomasz Warszawski, 5. Mykyta Storożuk, 7. Andre Luiz, 10. Rui Pinto, 80. Victor Delgado

rezerwa: 13. Ignacio Casillas, 9. Michał Klaus, 11. Sergio Monteiro, 14. Fabinho, 21. Oskar Szczepański, 25. Jarosław Żmijewskij



żółte kartki: Jani Korpela - Jarosław Żmijewskij, Victor Delgado



