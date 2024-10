Koszykówka

Start Lublin 78-89 Legia Warszawa

Piątek, 11 października 2024 r. 21:21 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 2. kolejki PLK Legia Warszawa wygrała na wyjeździe ze Startem Lublin 89-78.



Pierwsze sekundy pierwszej kwarty to dobre otwarcie warszawiaków i celna trójka Michała Kolendy. Niedługo po nim dwa punkty po rzucie z półdystansu zdobył Evans. Legia po dwóch minutach prowadziła 5:1, a lublinianie nie popisywali się skutecznością w ataku. Chwilę później sytuacja się zmieniła, a gospodarze zaczęli celnie rzucać. OusmaneDrame zablokował rzut Shawna Jonesa, a potem po kontrze zdobył punkty i na tablicy widniał wynik 5:5. W połowie kwarty Start prowadził 11:7, do czego walnie przyczynił się Drame, zdobywca 5 punktów. O czas poprosił trener Zielonych Kanonierów, Ivica Skelin. Po przerwie dobrą grą w obronie w jednej z akcji podkoszowych popisał się Tyran De Lattibeaudiere, który w zeszłym sezonie występował w Legii. Po kontrze celną trójkę dla Startu zaliczył Krasuski, po chwili dokładając kolejną. Koszykarze z Lublina osiągnęli dziesięciopunktowe prowadzenie. Półtorej minuty przed końcem kwarty Ojars Silins zmniejszył straty, rzucając za trzy. Ostatecznie Start wygrał pierwszą odsłonę 24:15.









W początkowych momentach drugiej kwarty goście robili wiele, by zniwelować straty. Celnie rzucał Silins. Evans po dobrej akcji pod koszem zmniejszył przewagę Startu do trzech punktów, jednak kilka sekund później gracze z Lublina rzucili trójkę i wygrywali 30:24. Potem cztery kolejne punkty zdobyli legioniści. Gospodarze z kolei wykorzystali limit fauli, przy zaledwie jednym przewinieniu po stronie warszawiaków. Trzy minuty przed końcem Evans doprowadził do remisu po 34. W tym momencie trener lublinian, Wojciech Kamiński, poprosił o czas dla swojego zespołu. Po wznowieniu gra była bardzo zacięta. Po udanej dwójkowej akcji Williamsa i Puta Start odzyskał prowadzenie, a o przerwę tym razem poprosił IvicaSkelin. Pół minuty przed końcem pierwszej połowy za trzy trafił Pluta i dał Legii jednopunktowe prowadzenie. I taki wynik, dokładnie 44:43, widniał na tablicy do przerwy.



Legia Warszawa przez pierwsze dwie minuty trzeciej kwarty dorzuciła kolejnych osiem oczek. Tymczasem Start Lublin grał chaotycznie zarówno w ataku jak i w obronie. Przy wyniku 8:0 dla warszawiaków w trzeciej odsłonie o czas poprosił trener gospodarzy. Potem gracze Startu nieco odżyli, choć dalej brakowało im skuteczności. Po efektownym przechwycie Silinsa piłka trafiła do Pluty, ten umieścił ją w koszu, a Legia prowadziła 59:49. Później lublinianie odrobili część strat dzięki udanym akcjom, które przeprowadzili De Lattibeaudiere i Lecomte. Przy stanie 61:58 dla Legii o czas tym razem poprosił Skelin. W kolejnych fragmentach trzeciej kwarty różnica punktowa między dwoma zespołami była niewielka. Niespełna minutę przed końcową syreną gospodarze doprowadzili do remisu, a potem wyszli na jednopunktowe prowadzenie. Potem sytuację odwrócili legioniści i to oni prowadzili 68:67 przed ostatnią częścią meczu.



fot. Maciek Gronau



Czwarta kwarta to zacięta walka obu zespołów, niewolna od fauli. Swoje prowadzenie w pierwszych dwóch minutach minimalnie powiększyli legioniści. Warszawiacy notowali wiele zbiórek w ataku, nie unikali także rzutów z dystansu, choć brakowało im skuteczności. Po rzucie Vucicia Zieloni Kanonierzy prowadzili w meczu pięcioma punktami, a o czas poprosił Kamiński. Potem Legia utrzymywała jednak przewagę, a dokładnie w połowie kwarty powiększył ją Kolenda, trafiając za trzy punkty. Stołeczni koszykarze prowadzili grę i zdobywali kolejne punkty. Nieco ponad dwie minuty przed końcem meczu po dwójkowej akcji Pluta podał do Vucicia, notując czwartą asystę w tym spotkaniu, ten ostatni trafił i Legia prowadziła 85:76. Końcówka nie przyniosła większej zmiany obrazu gry. Gracze Ivicy Skelinawygrali 89:78 i odnieśli pierwsze zwycięstwo w sezonie.



Kolejne spotkanie legioniści rozegrają we wtorek, 15 października o godz. 19:00, na wyjeździe z Dinamem Bukareszt w ramach ENBL.





PLK: Start Lublin 78-89 Legia Warszawa

Kwarty: 24-15, 19-29, 24-24, 11-21



Start Lublin



nr zawodnik minuty punkty rzuty z akcji za 2 punkty za 3 punkty za 1 punkt zbiórki asysty faule 0 M. Krasuski 9:35 6 2/2 (100%) 2/2 (100%) 0 0 2 3 C. Ramey 24:21 12 3/6 (50%) 3/5 (60%) 0/1 (0%) 6/6 (100%) 3 2 1 5 M. Turewicz 0:00 0 0 0 0 6 T. De Lattibeaudiere 27:39 10 4/5 (80%) 4/4 (100%) 0/1 (0%) 2/2 (100%) 11 1 4 7 B. Pelczar 8:47 5 2/3 (66%) 2/2 (100%) 0/1 (0%) 1/2 (50%) 2 0 1 8 W. Kępka 0:00 0 0 0 0 9 J. Karolak 24:01 5 2/7 (28%) 1/4 (25%) 1/3 (33%) 3 1 1 15 C. Williams 27:13 8 3/12 (25%) 2/5 (40%) 1/7 (14%) 1/1 (100%) 0 2 2 19 R. Szymański 7:15 0 0 0 2 20 E. Lecomte 31:08 16 7/11 (63%) 7/11 (63%) 2/2 (100%) 1 5 4 21 F. Put 17:50 6 3/4 (75%) 3/4 (75%) 2 2 2 23 O. Drame 22:11 10 3/5 (60%) 3/4 (75%) 0/1 (0%) 4/6 (66%) 8 1 3 Suma 78 29/55 (52%) 25/39 (64%) 4/16 (25%) 16/19 (84%) 32 14 22

Trener: Wojciech Kamiński



Legia Warszawa



nr zawodnik minuty punkty rzuty z akcji za 2 punkty za 3 punkty za 1 punkt zbiórki asysty faule 0 K. Mcgusty 34:02 16 7/13 (53%) 7/12 (58%) 0/1 (0%) 2/4 (50%) 2 3 2 1 J. Evans 22:45 8 4/8 (50%) 4/7 (57%) 0/1 (0%) 3 5 2 3 A. Pluta 21:00 17 5/7 (71%) 2/3 (66%) 3/4 (75%) 4/7 (57%) 0 4 3 4 M. Wieluński 0:00 0 0 0 0 10 M. Vucić 22:49 16 8/9 (88%) 8/9 (88%) 0/1 (0%) 10 1 3 12 S. Jones 17:06 9 3/7 (42%) 3/7 (42%) 3/4 (75%) 4 0 1 15 O. Siliņš 32:43 9 3/9 (33%) 0/2 (0%) 3/7 (42%) 0/1 (0%) 2 3 3 23 M. Kolenda 29:43 12 4/12 (33%) 2/4 (50%) 2/8 (25%) 2/2 (100%) 6 2 3 25 D. Grudziński 11:44 2 1/3 (33%) 1/2 (50%) 0/1 (0%) 2 0 0 32 M. Wilczek 8:08 0 0/2 (0%) 0/1 (0%) 0/1 (0%) 3 1 1 Suma 89 35/70 (50%) 27/47 (57%) 8/23 (34%) 11/19 (57%) 33 19 18

Trener: Ivica Skelin



Komisarz: Zbigniew Błażkowski

Sędziowie: Wojciech Liszka, Michał Kuzia, Mateusz Wawrzyński





Centrum informacji o koszykarskiej Legii -> legionisci.com/kosz