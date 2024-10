Przed rozpoczęciem meczu Legii z Realem Betis Nieznani Sprawcy zaprezentowali na Żylecie efektowna oprawę z bykiem i uciekającymi fanami Betisu. Prezentację uzupełniły czerwone i zielone kartony oraz race. Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego.

Komentarze (5)

+ dodaj komentarz

dodaj

Kibice.net - 42 minuty temu, *.kompex.pl Wg mnie race kompletnie nie pasowały odpalone w ten sposób. Powinny być za „typami co uciekają”. A jeszcze lepiej jakby były tam ognie bengalskie.

odpowiedz

Piter11 - 1 godzinę temu, *.com.pl Prezentacja dobra ale za race znowu będziemy, dobrze jak tylko finansowo a nie zamkną stadion albo zakaz wyjazdowy. odpowiedz

OE - 1 godzinę temu, *.orange.pl Nr 1 !!!

Reszty nie ma . odpowiedz

Alan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @OE:

Pooglądaj oprawy z innych stadionów to zmienisz zdanie . odpowiedz

Do Anal - 58 minut temu, *.pzu.pl @Alan: Daj przykład proszę odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.