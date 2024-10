Lyczmański: Powinien być karny dla Legii

Niedziela, 6 października 2024 r. 22:41 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W 90. minucie meczu pomiędzy Jagiellonią Białystok i Legią Warszawa w polu karnym Kacper Chodyna walczył o piłkę z Cezarym Polakiem. W pewnym momencie zawodnik stołecznego zespołu został nadepnięty przez rywala. Arbiter główny spotkania, Szymon Marciniak nie zauważył tej sytuacji i gra była kontynuowana.



Nie dostał także informacji z wozu VAR, że miało miejsce przewinienie.









Ocenę sytuacji przeprowadził bezpośrednio po meczu ekspert Canal+, były sędzia piłkarski, Adam Lyczmański. - Polak widział przeciwnika, to było nierozważne nadepnięcie. Szymon Marciniak był zasłonięty, mógł tego nie widzieć. Sędziowie VAR muszą jednak interweniować w takiej sytuacji. Jestem przekonany, że gdyby Szymon dostał sygnał z wozu VAR i sam to sprawdził, to by podyktował rzut karny, bo to jest faul. Dlaczego VAR nie interweniował? Nie wiem. To bardzo ważny moment meczu i ważna decyzja, od tego jednak jest VAR. Czuję duży żal. Karny to jeszcze nie bramka, ale szansa, której Legia nie dostała, a powinna - powiedział Lyczmański.



Sędziami VAR na to spotkanie byli Damian Kos i Bartosz Heinig.