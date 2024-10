20. urodziny Majchrzaka

Wtorek, 8 października 2024 r. 00:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

20. urodziny świętuje dziś Jordan Majchrzak. Napastnik występował w juniorskich zespołach Legii Warszawa w latach 2020-21, potem został włączony do drużyny rezerw. Po wypożyczeniu do AS Roma i Puszczy Niepołomice znalazł się w szerokiej kadrze pierwszej drużyny, w której zadebiutował w lipcu br w spotkaniu II rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji z Caernarfon Town FC.









Dotychczas w barwach Legii wystąpił tylko dwukrotnie. Częściej możemy zobaczyć go w drużynie rezerw. Z okazji urodzin składamy najlepsze życzenia. Sto lat!