Zapowiedź meczu z MKS-em Dąbrowa Górnicza

Sobota, 5 października 2024 r. 08:44 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

W niedzielę koszykarze Legii rozegrają pierwsze ligowe spotkanie w sezonie 2024/25 - na początek rozgrywek Orlen Basket Ligi, "Zieloni Kanonierzy" podejmować będą zespół MKS-u Dąbrowa Górnicza.



Dla legionistów będzie to już trzecie oficjalne spotkanie w tym sezonie, dla MKS-u pierwsze. Legia przed tygodniem rozpoczęła od turnieju o Superpuchar Polski w Radomiu, gdzie musiała uznać wyższość Śląska Wrocław (70:77). W środę nasi gracze udanie rozpoczęli pierwszą w historii klubu przygodę z rozgrywkami europejskimi EBNL - od wygranej 102:72 z norweskim Fyllingen Lions. Nawet jeśli zespół z Bergen nie był zbyt wymagającym przeciwnikiem, legioniści zaprezentowali - szczególnie w ofensywie - swoje spore możliwości. Mamy nadzieję, że te uda się potwierdzić także w rywalizacji z MKS-em, choć bez wątpienia kluczem do wygranej będzie porządna gra w defensywie. Nie wiadomo, czy w barwach Legii wystąpi w tym meczu Andrzej Pluta - nasz rozgrywający narzeka na uraz po spotkaniu ze Śląskiem i decyzja ws. jego ewentualnej gry nastąpi zapewne dopiero w sobotę. Pod nieobecność Pluty, zmiennikiem Jawuna Evansa na rozegraniu mogą być zarówno Marcin Wieluński, jak i Kameron McGusty, który w przypadku gry wraz z Evansem, pełni głównie rolę rzucającego.







Zespół z Dąbrowy przed obecnym sezonem zmienił się znacznie - oprócz całego zestawu graczy zagranicznych, odeszli m.in. Błażej Kulikowski, Dominik Wilczek i Dawid Słupiński. Drużynę po raz drugi z rzędu zestawił dobrze znany hiszpański szkoleniowiec, Boris Balibrea. Jedną z wiodących postaci ma być doskonale znany kibicom Legii - Raymond Cowels, który nie znalazł uznania w oczach chorwackiego trenera naszego klubu i ostatecznie podpisał kontrakt w Dąbrowie Górniczej. W przedsezonowych sparingach, Ray, który z Legią zdobył wicemistrzostwo i Puchar Polski, imponował wysoką skutecznością z dystansu. Choć Amerykanin ma się starać o polski paszport, na razie Balibrea z polskiej rotacji będzie stawiał przede wszystkim na Marcina Piechowicza, Szymona Ryżka, Macieja Kucharka (wszyscy trzej zostali w drużynie po poprzednim sezonie) oraz Adama Łapetę (ostatnio 36-latek występował w Spójni Stargard). Początek przygotowań do sezonu był w wykonaniu MKS-u nietypowy - zespół poleciał na dłuższe i mocno wyczerpujące tournee do Chin.



Wspomniany Łapeta na pewno będzie wspierał w strefie podkoszowej mierzącego 217 centymetrów Szweda, Mattiasa Markussona. Wydaje się, że właśnie powstrzymanie strefy podkoszowej MKS-u będzie głównym zadaniem legionistów. Markusson ostatni sezon spędził w Fos-sur-Mer w drugiej lidze francuskiej (śr. 10.3 pkt., 6.6 zb. i 1.3 bl.), wcześniej grał m.in. we francuskim Chalon oraz czeskiej Opavie.







Za prowadzenie gry zespołu z Zagłębia Dąbrowskiego odpowiadać będzie 25-letni Souleymane Boum, który do MKS-u przyleciał po kilku sezonach w NCAA, a w minionych rozgrywkach występował w G-League, w Grand Rapids Gold, gdzie notował 10,5 pkt. i 3.3 as. Do klubu z Dąbrowy dołączył także reprezentant Szwecji, David Hook, którego Balibrea doskonale zna z kadry narodowej Szwecji. Ostatnio Hook występował w drugiej lidze hiszpańskiej, w Alicante. MKS podpisał kontrakt z Demetriciem Hortonem, ale ten po zaledwie kilku tygodniach został rozwiązany i klubowi działacze szukają nowego gracza w jego miejsce. Niewykluczone, że zatrudniony zostanie Anton Cook, który ostatnio grał w Egisie Kormend, ale czy uda się załatwić formalności przed niedzielnym spotkaniem z Legią - niewiadomo. Na tę chwilę w klubie jest tylko trzech obcokrajowców. Nie licząc silnego skrzydłowego, Ibrahima Magassy, który w sierpniu trafił do klubu na 2-miesięczny okres próbny.



Legia wygrała trzy ostatnie spotkania z ekipą z Dąbrowy. Legioniści zwyciężyli ponadto pięć kolejnych spotkań z MKS-em rozgrywanych w Warszawie. Ostatnie zwycięstwo rywali w stolicy miało miejsce w kwietniu 2019 roku.



W przerwie niedzielnego meczu będzie miała miejsce Koszykarska Kumulacja LOTTO - do wygrania będzie 1000 złotych dla osoby, która trafi do kosza z połowy boiska. Udział w konkursie mogą wziąć jedynie osoby pełnoletnie, które złapią piłeczki rzucone w trybuny przez Cheer Angels po pierwszej kwarcie. W trakcie spotkania będzie możliwość zakupu naszych nowych koszulek wyjazdowych w wersji Lifestyle (229 zł). Karneciarze mogą liczyć na 10-procentowy upust.



Niedzielny mecz rozpocznie się o godzinie 15:30 i będzie na żywo transmitowany na odnowionej platformie Emocje.TV. Od godziny 14:00 za jednym z koszów (vis-a-vis koszykarskiej "Żylety") znajdować się będzie kącik dziecięcy, do którego zapraszamy wszystkie dzieciaki. Nasze animatorki zajmą się Waszymi pociechami! Bilety kupować można na eBilet.pl oraz w dniu meczu w kasach przy wejściu do hali. Do zobaczenia na Bemowie!



LEGIA WARSZAWA

Skład: Andrzej Pluta, Jawun Evans, Filip Maciejewski (rozgrywający), Kameron McGusty, Marcin Wieluński (rzucający), Michał Kolenda, Dominik Grudziński, Maksymilian Wilczek, Ojars Silins, Wojciech Jasiewicz (skrzydłowi), Mate Vucić, Shawn Jones, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Ivica Skelin, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Przewidywana wyjściowa piątka: Jawun Evans, Kameron McGusty, Michał Kolenda, Ojars Silins, Mate Vucić.



Wyniki: Śląsk Wrocław (w, 77:70), Fyllingen Lions (d, 102:72).



Ostatnie mecze obu drużyn:

22.03.2024 Legia Warszawa 93:86 MKS Dąbrowa Górnicza

25.11.2023 MKS Dąbrowa Górnicza 86:103 Legia Warszawa

19.03.2023 Legia Warszawa 101:86 MKS Dąbrowa Górnicza

18.11.2022 MKS Dąbrowa Górnicza 93:76 Legia Warszawa

08.04.2022 MKS Dąbrowa Górnicza 86:99 Legia Warszawa

11.12.2021 Legia Warszawa 81:78 MKS Dąbrowa Górnicza

19.12.2020 MKS Dąbrowa Górnicza 89:79 Legia Warszawa

05.09.2020 Legia Warszawa 93:70 MKS Dąbrowa Górnicza

29.02.2020 Legia Warszawa 90:83 MKS Dąbrowa Górnicza

03.11.2019 MKS Dąbrowa Górnicza 95:103 Legia Warszawa

14.04.2019 Legia Warszawa 75:77 MKS Dąbrowa Górnicza

30.12.2018 MKS Dąbrowa Górnicza 74:80 Legia Warszawa

31.03.2018 MKS Dąbrowa Górnicza 90:73 Legia Warszawa

17.12.2017 Legia Warszawa 77:81 MKS Dąbrowa Górnicza

19.02.2005 MMKS Dąbrowa Górnicza 82:52 Legia Warszawa (II liga)

30.10.2004 Legia Warszawa 76:67 MMKS Dąbrowa Górnicza (II liga)



MKS DĄBROWA GÓRNICZA

Skład: Souleymane Boum Jr, Jakub Wojdała (rozgrywający), Raymond Cowels III, Szymon Ryżek, Filip Stryjewski (rzucający), David Hook, Maciej Kucharek, Marcin Piechowicz, Aleksander Załucki, Nikodem Woźny (skrzydłowi), Adam Łapeta, Mattias Markusson, Maksymilian Szefler (środkowi)

trener: Boris Balibrea, as. Adam Engstrom, Michał Dukowicz



Przewidywana wyjściowa piątka: Souleymane Boum Jr, Raymond Cowels, Marcin Piechowicz, David Hook, Mattias Markusson.



Termin meczu: niedziela, 6 października 2024 roku, g. 15:30

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Cena biletów: 25, 40, 50, 60 i 70 zł (ulgowe) oraz 35, 50, 60, 70 i 100 zł (normalne)

Transmisja: Emocje.TV