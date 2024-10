Pod lupą LL! - Steve Kapuadi

Sobota, 5 października 2024 r. 11:29 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Przez kilka meczów Steve Kapuadi został „schowany do szafy”, ale po urazie Sergio Barcii wrócił do składu w Szczecinie. Następnie zagrał bardzo dobry mecz przeciwko Górnikowi, co zaowocowało występem przeciwko Realowi Betis. Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej temu środkowemu obrońcy.