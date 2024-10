21 listopada 7. edycja akcji Wszyscy do Wioseł

W czwartek, 21 listopada odbędzie się 7. edycja charytatywnej akcji organizowanej przez Fundację Legii - "Wszyscy do Wioseł". W tym roku zbierane będą środki na realizację programu edukacyjnego dotyczącego profilaktyki nowotworowej. Jak zwykle na stadionie Legii przez kilkanaście godzin czteroosobowe załogi wiosłować będą na ergometrach, a każdy wpłaci środki na wsparcie szczytnej akcji. Zapisy na tegoroczną edycję rozpoczną się 21 października.

