Zwycięstwo to jedyna opcja

Sobota, 5 października 2024 r. 20:30 Wiśnia , źródło: Legionisci.com

W niedzielę w Białymstoku Legia rozegra bardzo ważne spotkanie w kontekście przyszłości obecnego sezonu. Kolejna strata punktów może okazać się kroplą, która przeleje czarę goryczy.



Udany początek



Po serii niepowodzeń, kilka dni temu kibice Legii wreszcie doświadczyli miłej odmiany. Piłkarze ze stolicy pokonali na własnym stadionie Real Betis Balompié, czym sprawili sporą niespodziankę i wlali nieco nadziei nasze serca. Przed rozpoczęciem spotkania z Hiszpanami mało kto spodziewał się pozytywnego rezultatu. Legia była po trzech niewygranych meczach z rzędu, a dodatkowo do jej gry można było mieć sporo zastrzeżeń.



W Lidze Konferencji trener Goncalo Feio zdecydował się skorzystać z rozwiązania, które ostatnio sprawdziło się całkiem przyzwoicie - chodzi oczywiście o zmianę ustawienia. Z czterema obrońcami z tyłu Legia wydaje się być spokojniejsza. Na potwierdzenie tego wystarczyć dodać, że w czwartek goście nie stworzyli sobie żadnej stuprocentowej okazji. "Wojskowi" natomiast spisali się bardzo dobrze również w formacjach pomocy czy ataku. Ponownie królem środka pola nazwać można było Maximilliana Oyedele. Reprezentant Polski zdecydowanie wyróżniał się na tle piłkarzy grających w La Liga.



Sądny dzień



Zwycięstwo w europejskich rozgrywkach na pewno cieszy, ale nie będzie nic warte, jeżeli w niedzielę Legia zgubi punkty z Jagiellonią. Celem nadrzędnym na ten sezon jest mistrzostwo Polski, a kolejny brak wygranej jeszcze mocniej skomplikuje sytuację w tabeli. Aktualnie Legia do swojego niedzielnego rywala traci już sześć punktów. Powiększenie straty o kolejne trzy "oczka" można być już bardzo trudne do nadrobienia. Nic więc dziwnego, że z wielu źródeł słychać pogłoski, że niedzielny mecz w dużej mierze zaważy na przyszłości Goncalo Feio. Posada Portugalczyka jest mocno zagrożona, a uratować ją może tylko wygrywając w lidze kilka spotkań z rzędu. Szkoleniowiec musi przygotowywać się do kolejnego meczu ze świadomością, że na Łazienkowskiej trwa mocne analizowanie jego potencjalnych następców.



fot. Woytek / Legionisci.com



Legia nie notuje korzystnego bilansu w Białymstoku. Można powiedzieć, że jest to jeden z najtrudniejszych terenów, jeśli chodzi o wszystkich przeciwników warszawskiej drużyny w Ekstraklasie. Na ostatnie 10 spotkań "Wojskowym" udało się tam wygrać tylko raz. Oprócz tego padły trzy remisy i aż sześć razy górą była Jagiellonią. W poprzednim sezonie gracze z Podlasia wygrali z Legią 2-0 po golach Naranjo i Imaza. W sumie w tym wieku na 23 rozegrane mecze w Białymstoku, Legia zwyciężyła tylko siedem razy. Najdłuższa seria zwycięstw wynosi 3 (od 2012/13 do 2014/15), natomiast porażek czy remisów to 9 (od 2016/17 do 2021/22).



Legia w Białymstoku w XXI w.





W R P Bramki strzelone Bramki stracone Śr. bramki strzelone Śr. bramki stracone Statystyki 7 11 5 29 20 1.26 0.86



Sinusoida "Jagi"



Forma Jagiellonii to w tym sezonie istna sinusoida. Klub z Białegostoku dobrze rozpoczął aktualne rozgrywki, wygrywając pierwsze trzy mecze w lidze, a także awansując do kolejnej rundy europejskich pucharów. Potem nadeszła lekka zadyszka. "Jaga" najpierw przegrała w dwumeczu z FK Bodø/Glimt (0-1, 1-4) odpadając z eliminacji Ligi Mistrzów, a następnie została wyeliminowana z Ligi Europy przez Ajax (1-4, 0-3). Do tego w tamtym okresie zaczęła zawodzić w Ekstraklasie. Przegrane z Cracovią, GKS-em Katowice, a także aż 0-5 z Lechem Poznań mocno zachwiały drużyną.



Białostoczanie dosyć szybko wpadli w kryzys, z którego udało im się jednak wykaraskać. Zwycięstwa nad kolejno Lechią, Motorem i Piastem pozwoliły odzyskać zaufanie kibiców, a w dodatku zacznie podreperowały sytuację w ligowej tabeli. Po ostatniej kolejce drużyna zajmowała pozycję wicelidera, mając cztery punkty straty do Lecha. W ostatni czwartek Jagiellonia sprawiła także niemałą niespodziankę, kiedy ograła w starciu Ligi Konferencji na wyjeździe FC Kopenhagę 2-1.



Groźny duet



Od kilku lat jednym z najbardziej wyróżniających się zawodników w Jagiellonii jest Jesus Imaz. Hiszpan, pomimo 34 lat na karku, cały czas stanowi o sile ofensywnej swojego klubu. W tym sezonie ma na koncie pięć strzelonych goli z czego dwa w lidze. Pomocnik w przeszłości wielokrotnie dał się we znaki graczom Legii. Co nawet ciekawe, to właśnie przeciwko Legii Imaz notuje najlepsze liczby. Na 15 rozegranych spotkań (wliczając jeszcze jego grę w Wiśle) pokonał bramkarza stołecznego klubu siedem razy. Równie dobrze gra jedynie przeciwko Koronie i Cracovii.



Uwaga defensorów Legii w niedzielę będzie musiała być również skupiona na Afimico Pululu, który jest jednym z najlepszych graczy w Ekstraklasie. Urodzony w Angoli snajper w obecnych rozgrywkach Ekstraklasy strzelił trzy gole. Przed kilkoma dniami Pululu wpisał się również na listę strzelców w spotkaniu Ligi Konferencji.



Gdzie obejrzeć?



Spotkanie Legii z Jagiellonią rozpocznie się w niedzielę o godzinie 20:15. Transmisję będzie można zobaczyć na Canal+ Sport 3. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!, a także do czytania wszystkich materiałów pomeczowych.



Przewidywany skład



