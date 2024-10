Legia kończy sezon PEŻ na 12. miejscu

Wczoraj w Szczecinie zakończony został sezon 2024 Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej. Załoga Legii Warszawa zakończyła rozgrywki na 12. pozycji. Przed zawodami na Pomorzu Zachodnim legioniści byli na 9. pozycji w klasyfikacji generalnej ze sporą stratą do miejsca na podium. W Szczecinie, w dwudniowych zawodach, nasza załoga zajęła 12. miejsce, w poszczególnych "flajtach" plasując się na miejscach: 4, 4, 3, 6, 3, 7, 8, 1, 2, 7, 8, 5, 6, 7 i 7. W Szczecinie legioniści startowali w składzie: Kuba Pawluk, Michał Szmul, Marcin Banaszek i Jacek Przybylak. W końcowej klasyfikacji obejmującej cały sezon (wcześniej odbyły się zawody w Nowym Sztynorcie, Sopocie i Gdyni), Legia zajęła miejsce 12. Mistrzem Polski po raz trzeci został Yacht Club Sopot. Wyniki 4. rundy PEŻ: 1. Yacht Club Gdańsk 48 pkt. 2. Yacht Club Sopot 51.5 pkt. 3. Nowy Sztynort Osada Wolności Giżycka Grupa Regatowa 52 pkt. 4. Lubelskie YKP Lublin 56 pkt. 5. Pogoń Szczecin 61 pkt. 6. AZS Politechnika Gdańska 68 pkt. 7. Sport Vita Ski&Sail 68 pkt. 8. On Lemon Rockstars Racing 70.5 pkt. 9. AZS AWFiS Gdańsk 72 pkt. 10. HRM Racing 69 pkt. 11. UKS Żeglarz Wrocłąw 74 pkt. 12. Legia Warszawa 78 pkt. 13. Ocean Challenge Yacht Club 82 pkt. 14. AZS WAT Warszawa 84 pkt. 15. YKP Szczecin 89 pkt. 16. UKS Albatros Wolin 93 pkt. 17. YKP Gdynia 115 pkt. 18. Kościański Klub Żeglarski 121 pkt.

