Legia ukarana przez UEFA za mecz z Realem Betis

Lfan - 42 minuty temu, *.aster.pl Niedrożne ciągi to standard. Czyli mozemy sie spodziewać że jak sie czepną o to samo na meczu z Dinamo Minsk to zamkną Żyletę na mecz z Lugano? odpowiedz

L - 46 minut temu, *.chello.pl Slask za rasizm mial zamknieta nie trybune, na ktorej to bylo tylko wydzielone 2k miejsc, za pirotechnike 7k za piro, a my 50k za piro i zamknieta trybuna na 8k ludzi.



Hahahahahahahah, coz za sprawiedliwe i jednakowe kary xd odpowiedz

gary - 46 minut temu, *.chello.pl Dłubanie w nosie 5 000 euro

odpowiedz

WHITE P. - 1 godzinę temu, *.chello.pl Za takiej jakości oprawę warto było. odpowiedz

(L)ookson - 47 minut temu, *.chello.pl @WHITE P.: To zapłać ze swoich cwaniaku. odpowiedz

