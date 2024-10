Rusza kolejna odsłona akcji Ultra Dzielnica

Wtorek, 8 października 2024 r. 09:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Startuje kolejna edycja akcji Ultra Dzielnica. To akcja, w której legijne grupy, dzielnice i fankluby przygotowują oprawy na meczach sekcji Legii - w tym roku na rugby. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zabawie. Najbliższe spotkanie rugbyści Legii rozegrają w sobotę, 12 października o godz. 18:00 z Rugby Białystok.









Do udziału zgłosić się może każda dzielnica, grupa lub fanklub. Zgłoszenia przyjmowane są na profilu facebook sekcji rugby.



Zasady konkursu:

- minimum jedna oprawa musi tematyką nawiązywać do rugby

- oprócz oprawy oceniany będzie również doping w trakcie meczu

- można używać pirotechniki (race, strobo, dymy itp.)



Dla każdej dzielnicy biorącej udział przygotowany będzie pakiet dowolnej pirotechniki do 200 zł od sponsora pirotechnika.net. Dla zwycięzców nagroda - 50 rac morskich.



