lol - 26 minut temu, *.. jeszcze chwila a Legia będzie walczyc o miejsce w 10-tce odpowiedz

Olek - 26 minut temu, *.vectranet.pl sędzia Marciniak, postarał się żeby Legia nie wygrała mimo faulu na Chodynie w 90 minucie odpowiedz

roznica interpretacji - 27 minut temu, *.artcom.pl moze za bardzo jestem za legia ale mnie denerwuja czasami te interpretacje ,slynny spalony ,upadek koluska odpowiedz

roznica interpretacji - 29 minut temu, *.artcom.pl chyba ze dla kazdej druzyny przedzial inny odpowiedz

roznica interpretacji - 34 minuty temu, *.artcom.pl bo atak od tylu i nietrafienie kogos w nogi to dalej jest faul odpowiedz

roznica interpretacji - 36 minut temu, *.artcom.pl bo ogolnie to juz niewiem czy cos zmienili w zasadach ????

odpowiedz

Xxx - 37 minut temu, *.play-internet.pl O czym my mówimy ci skrzydłowi nie mają siły żeby dośrodkować piłkę w centralną część pola karnego A jak piłka dojdzie to taki morrisita nie ma siły nawet jej dobić. Dziwię się że alfarela nie wszedł wcześniej gość jest szybki techniczny i ma parcie do przodu. Kacper na dzisiaj remis załatwił chodyna ławka. Legii potrzebny jest napastnik z prawdziwego zdarzenia na już bez tego możemy pomarzyć o czymkolwiek w tym sezonie co z tego że robimy milion akcji jak nie ma killera który potrafi skończyć cenę strzałem w bramkę dramat. Tu nie ma na co czekać trzeba wziąć zawodnika który jest z kartą w ręku i niedawno jeszcze grał w piłkę w dobrej lidze bez tego tego nie widzę. No ale Jacek pewnie wie lepiej jemu wskaźniki dobrze pokazują. Teraz w okienku zimowym sprzeda ojadele i wstawić w jego miejsce augustyniaka. Ze słowem burdel na kółkach odpowiedz

roznica interpretacji - 37 minut temu, *.artcom.pl w meczu pogoni z piastem karny ,tutaj nic odpowiedz

Ja - 42 minuty temu, *.t-mobile.pl Największym problemem tej drużyny jest Kapustka.

Skupcie się na nim w następnym meczu to zobaczycie co robi i nie zmieniają nawet tego strzelone fartem bramki.

Zwalnia każdą akcję chce być kimś pokroju Josue tylko brakuje mu umiejętności.

odpowiedz

WdW - 47 minut temu, *.t-mobile.pl brakuje w Legii takiego Radovicia,co zawsze w końcówkach meczu potrafił zmobilizować zespół i je.ąć gola w ostatnich minutach,no ale obiektywnie do dzisiejszego meczu nie mam pretensji,jak na średniaka którym jesteśmy ,mecz ujdzie odpowiedz

co za upokorzenie - 52 minuty temu, *.vectranet.pl Tobiasz gra na czas??XD odpowiedz

WdW - 53 minuty temu, *.t-mobile.pl Ale ten Ojedelele wymiata ,jest poziom wyżej niz ci przeciętniacy w Legii ,jakbyśmy mieli taki z 3 jeszcze piłkarzy to nikt w tej lidze by nam nie podskoczył ,znając życie pewnie po sezonie Loku go sprzeda odpowiedz

xxL - 40 minut temu, *.vectranet.pl @WdW: spokojnie. za rok nie bedzie ani jednego bo i Oyedele nie bedzie... znajac zycie to go sprzadadza zima, maks w letnim okienku odpowiedz

WdW - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl sorry ale ten Gual to jest jakiś upośledzony?nie chce go obrażać ale obserwuje go od paru meczów i te jego zachowanie nie wygląda normalnie,wiem że to nie jest ważne żeby piłkarz był dobry i nie o to mi chodzi,dla mnie mogą być wszyscy upośledzeni w Legii,ważne żeby wygrywali ,ciekawy jestem po prostu

odpowiedz

Sobal 74 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Niestety wygląda na to że to kolejny stracony sezon i obawiam się że z tym trenerem i zawodnikami beż ambicji raczej i beż pucharów w następnym sezonie ja już o mistrzostwie zapomniałem dzięki Zieliński za taką legie odpowiedz

Korda - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Wszołek znokautowany piłką przez Chodyne. Oba Kacpry są do wywalenia na ławkę . Tobiasz po raz kolejny nie potrafi grać nogami dłuższej piłki. Jedyna osoba która myśli na boisku i coś potrafi to jest Oyedele i Vinagre. Reszta gra na baaardzo niskim poziomie odpowiedz

Fan Kacpera - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl I gdzie teraz są Ci co pisali ze teraz odzyskali formę po super meczu w czwartek????

W du...e jesteśmy a nie odzyskaliśmy co kolwiek Feio nieudaczniku ty w licencja Trenera ty się nie nadajesz, by w 3lidze być trenerem zero pomysłu na gramie kopanie się po czołach gwiazdeczek.

LM tak Panie Jędrzejczyk???? Na Fifie co najwyżej

No Panie Augustyniak dalej murem za trenerem??? To tylko pogratulować odpowiedz

Urs72 - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Fan Kacpera: wyluzuj poslady gościu ile razy zmienisz swoj Nic wypisując pie...lety na tym forum? Mecz meczowi Nie równy ...Ekstraklapy a puchary ....czas rozliczeń przyjdzie po rundzie jesiennej dla tego Gbora trenera odpowiedz

Korda - 39 minut temu, *.centertel.pl @Urs72 : jednakże bardzo ciężko się patrzy na tabelę. Czołówka odjeżdża , męczy jeszcze dużo a zaraz zaczną grać na trzech frontach . Może być naprawdę bardzo ciężki sezon patrząc kogo jeszcze Legia ma na ławce odpowiedz

Fan Kacpera - 36 minut temu, *.t-mobile.pl @Urs72 : dla twojej informacje nie zmieniam nicku więc wyluzuj poglądy sam

A jak tak Ci się podoba obecna drużyna i jej forma to tylko pogratulować .Napisz im list pochwalny na pewno się ucieszą odpowiedz

Sen o - 1 godzinę temu, *.chello.pl Zieliński gdzie napastnik? Zieliński Fuju gdzie Legia? odpowiedz

PWaw83 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Co robi na boisku Chodyna!!???ten gość może się nadaje ale na 4 lige odpowiedz

expert futbolu - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Nie ma tragedii było 10 punktów straty i jest ,a poza tym już za 2 tygodnie znowu będzie szansa na zmniejszenie straty do 7 punktów także nie marudzić mi tutaj odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Podsumowanie gry Legii to znokautowanie Wszołka przez Chodynę. Ręce opadają. odpowiedz

Synoptyk - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ten Chodyna,to chyba miał być drugi Slisz,bo też ściągnięty z Lubina odpowiedz

Kupujcie bilety karnety hot dogi - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Pamiętajcie ,już przyszły sezon niedługo ,karnety bilety hot dogi , odpowiedz

Człowieku bo połknę sztuczną szczękę ze śmiechu - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Kupujcie bilety karnety hot dogi : XD odpowiedz

Xxx - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Gramy bez napastnika nie ma chłopa który potrafi przyjąć i z indywidualnej akcji strzelić gola. Tak jak Jacek mówił rzeczywiście tak pozmieniał że teraz jest większa odpowiedzialność na kilku chłopa i ani jeden się nie kwapi do tego żeby wziął to odpowiedzialność brakuje na brzozole brakuje nam Kramera bo brakuje nam slisza dzięki Jacek więcej Chodyna nasprowadzaj. Chłop nie jest w stanie k..a przeprowadzić żadnego dryblingu sam na sam i przejść chłopa w obronie dostaję piłkę coś tam pomiesza i wraca do tyłu. Ja się pytam to po c*** nam skrzydłowy. odpowiedz

cleo - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl ŻE NA DA

Ja już wolę jednego Urbańskiego na boisku zamiast dwóch Liquiego i Mori odpowiedz

Ciemność,... widzę ciemność.... D...N...O... - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Patrząc na Betis z Legią, a dzisiejszy skład to 8 zawodników z podstawowego składu wróciło do gry bo Betis jak trener jeszcze przed ligą zapowiadał nie będzie liga konferencji czymś istotnym dla zespołu. Legia wygrała z rezerwami Hiszpanów i się zesr...li . Przyszła prawdziwa walka z podstawowym składem choćby Jagielloni i widzimy gdzie jesteśmy ? W czarnej d...IE ...

odpowiedz

Jrzk - 1 godzinę temu, *.orange.pl Cały czas brak podań prostopadłych. Podania ''ty do mnie, ja do ciebie'' w poprzek boiska. I ten biedny samotny Pekhart... odcięty od jakichkolwiek podań. Wszyscy są w środku, nikogo z przodu. Nikt nie wychodzi do podań, bo ich nie ma. Trener jak Nikodem Dyzma. Prezes -właściciel mógłby ten Klub w końcu sprzedać, bo to pudel stoi za tymi wynikami od lat... odpowiedz

Zsdg - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Czy naprawdę Legii nie stać na zakup jakiegoś solidnego bramkarza ? Nie rozumiem tej polityki. Mioduski zapewne chce wypromować/sprzedać Tobiasza ale takiego pozoranta i leszcza to nawet klub z Białorusi nie kupi widząc jego kônszt ???? odpowiedz

Ronaldo - 1 godzinę temu, *.myvzw.com Już lepiej nie będzie ale może być wesoło na konferencji byłego trenera Faio odpowiedz

Korbas - 1 godzinę temu, *.216.156 Walczymy o utrzymanie, takie są fakty. odpowiedz

LWST - 1 godzinę temu, *.100.245 Jest szansa zmniejszyć stratę do Amicy to znowu piach grają :/ odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Brawo Kacper !! odpowiedz

Kruk - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Beznadziejnie, nudno, beznamiętnie, bez pomysłu. W ataku nie istniejemy. Plus jeszcze nasz genialny bramkarz kolejny raz pokazał swoją formę zaliczając asystę przy bramce Jadzki. odpowiedz

Chris - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Ostatnie 45 tego MIERNEGO trenera w Legii odpowiedz

KIBIC - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Szczerze wierzę, że Pan Trener Feio poprawi grę w drugiej połowie. Szkoda, że nikt nie odbiera telefonu w prokuraturze. odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Brawo jeden celny strzał na bramkę. Tobiasz z asystą. Chciało by się powiedzieć, że jest siła jest moc ale na razie to jest mocz. I kupa w majtkach. Aż strach pomyśleć jakiego kolejnego przebierańca sprowadzi na Jacuś za Feio. odpowiedz

13 - 1 godzinę temu, *.204.125 Wstaje i miałem pisać ze jest szansa przeskoczyc Widzew i zmniejszyć stratę do 7 oczek ... Patrze i widze i ide spac... Poczytam w nocy... Powodzenia Legio. odpowiedz

matti 177 - 1 godzinę temu, *.plus.pl Ale dno. Zero zaangażowania. Mam nadzieję że w razie porażki Zielińskiego i Fejo już tu nie będzie. Można bylo wziąść Marka Papszuna ale oczywiście Zielińskiemu nie pasował i swoje wynalazki musi tu upychać odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl Brakuje co najmniej dwóch piłkarzy podwieszonych pod Pekharta. Gramy za nisko na połowie rywala. Pekhart musi być w pięciu miejscach na raz, bo koledzy nie podchodzą. Samuraj gra jak na podwórku, jak mu piłka spadnie pod nogi to z nią biegnie. Luquinhas tylko broni, Chodyna gra na alibi, Kapustka w ogóle się schował. Piłkarze Legii grają jak dzieci, a Jagiellonia rozgrywa naprawdę fajny mecz i jakby tu było i 4:0 do przerwy to byłby to wynik sprawiedliwy. odpowiedz

Ko(L)obrzeg - 1 godzinę temu, *.plus.pl Pajac na bramce tyle w temacie odpowiedz

Jasnowidz - 1 godzinę temu, *.chello.pl Wygramy 3:1 odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.84.166 Po przerwie widzę otrzeźwienie w waszej grze! Deszcz ma być Waszym paliwem!!! Do boju! odpowiedz

Szary - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Niestety nic się nie zmieniło tzn nadal wybierają sobie mecze w których im się chce czyli chce im się grać max 2 razy w miesiącu w lidze konferencji . Jagiellonia nie stawia autobusu ale gra otwartą piłkę wiec ta wymówka odpada. Nie ma biegania ,pressingu ani determinacji tak jak z Betisem. Nie dorabiajmy filozofii do prostej sprawy-po prostu im się nie chce i tyle. odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Szary: No, tylko że z tak grającą Jagiellonią każdy klub miałby problemy i to nie tylko w Polsce. Ale to nie zmienia faktu, że trener nie zdołał poukładać drużyny z przodu wciąż, bo Pekhartowi dalej brakuje wsparcia. odpowiedz

Szpic - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Z taką grą to Legia powalczy ambitnie o 10-12 miejsce. odpowiedz

Bartolinii - 1 godzinę temu, *.chello.pl Szykuje się kolejny NAJLEPSZY mecz w wykonaniu Legii wg Feio ;-) odpowiedz

RybaSocho - 1 godzinę temu, *.orange.pl Kacperek ma przynajmniej asystę odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl @RybaSocho: Asystę drugiego stopnia. Ale i tak był najlepszym piłkarzem Legii w pierwszej połowie obok Oyedele i Vinagre. odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl No to zapowiada się kolejna porażka bo z taką grą inaczej tego nie widzę. Legia potrzebuje 150-ciu podań do rozegrania i nic z tego nie wynika a Jagiellonia najprostszymi środkami potrafi stworzyć zagrożenie pod bramką Tobiasza. odpowiedz

Autor - 1 godzinę temu, *.chello.pl Nie nic gorszego niż Chodyna i Wszołek razem wzięci odpowiedz

Jim - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Autor: Tylko że inni też nie byli lepsi odpowiedz

Synoptyk - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Z Pekhartem na szpicy ,może odbije się od głowy i na remis wpadnie odpowiedz

wieLuniak - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Synoptyk: Z Pekhartem na szpicy Legia jest jak czołg bez lufy odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.chello.pl W tym meczu faworytem nie byliśmy, zatem i wynik (na razie) nie dziwi. Białystok gra u siebie i niestety - ma nieco mocniejszy od nas skład. Chociaż z wielką radością przyjąłbym ich porażkę, zauważając fakt, że tego ich trenera już okrzyknięto geniuszem. odpowiedz

Tom - 1 godzinę temu, *.plus.pl Zieliński, dziękujemy za Chodyne, jest wzmocnieniem jak ch..j! Co za kołek odpowiedz

Fan Kacpera - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl To się kur... Kacperek popisał

Żenada .Brak słów . odpowiedz

Sobal 74 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Już to kiedyś przerabialiśmy fajnie grali w pucharach a w lidze piach i jak wyszło następny sezon beż pucharów mistrzostwo mamy chyba z głowy po 11 kolejkach odpowiedz

PRDL - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Jednak w lidze im się nie chce. Szkoda czasu na podniecanie się tematem. Oni mają wyj....ane to ja też. odpowiedz

Wwa - 2 godziny temu, *.orange.pl Nie ma co sie ludzic graja piach od pol roku jak jest Fejo nic sie nie zmienia wyglada to zalosnie odpowiedz

(L)evinho.Onet.Pl - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Wwa: Wyglądają żałośnie piłkarze... To nie trener... odpowiedz

Ronaldo - 2 godziny temu, *.myvzw.com Pół godziny bez strzału. Widać ze taktycznie jesteśmy mocni jak w każdym meczu za trenera Feio. No i zagrali 0:1… Powoli żegnamy się z trenerem i dyrektorem sportowym chyba też.

Jacek Z to był świetny zawodnik ale niestety nie ma doświadczenia miedzynarodowego i te jego transfery zupełnie nie trafione. odpowiedz

Emeryt - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Ronaldo: a Wigry Suwałki to co? odpowiedz

Andre as - 2 godziny temu, *.chello.pl Trenerjo Fujo odpowiedz

Elf - 2 godziny temu, *.. Tobiasz....parodia bramkarza odpowiedz

Pablo - 2 godziny temu, *.datapacket.com Ile jeszcze musi się wydarzyć, żeby ktoś wreszcie zrozumiał, że Kacper Tobiasz nie powinien być obecnie wyborem numer jeden, jeśli chodzi o obronę bramki? Szczerze życzę mu dobrze, ale uważam, że nie powiem być na ten moment pierwszym bramkarzem. odpowiedz

Kraków 122 - 2 godziny temu, *.plus.pl Brak obrony.

Gdzie obrona ?

Zero prób dośŕodkowań.

Wszytko na ZERO JEDNYM SŁOWEM odpowiedz

IK - 2 godziny temu, *.spectrumnet.bg Kiedy pozbędą się tego K.Tobiasza i G.Feio odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl Tobiaszowi i Feio dziękujemy... odpowiedz

Jurek - 2 godziny temu, *.net.pl Q......waaaaaaaaaaa!!! Co za dziadostwo! odpowiedz

Cezar. - 2 godziny temu, *.centertel.pl Co pokażą to pokażą,ale zwycięstwa z Betisem nikt im i nam nie zabierze,nawet zawodowi malkontenci i manipulanci ,umniejszający każdy sukces,a wyolbrzmiajacy złośliwie każda porażkę. odpowiedz

Synoptyk - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Cezar.: Wiadomo że na taki mecz się bardziej spięli piłkarze ,jak zresztą wszyscy... ciężko na dwa fronty odpowiedz

Kris - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Cezar.: faktycznie wygraliśmy z betisem to teraz można wszystko przegrywać w ekstraklasie odpowiedz

Czarny76 - 1 godzinę temu, *.. @Cezar.: Ty tak na serio? odpowiedz

Niepoprawny - 1 godzinę temu, *.net.pl @Cezar.: Myślę, że Legia ma większe ambicje niż jedno zwycięstwo raz na miesiąc... Nie wiem czy ktoś jeszcze widzi w tej grze jakieś pozytywy. Od kilku sezonów człowiek czeka cały tydzień na mecz a później cierpi 90 minut bo ciężko to się ogląda. odpowiedz

RybaSocho - 2 godziny temu, *.orange.pl Nie istniejemy... Póki co odpowiedz

pawel - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Jadą z Nami jak furą gnoju. odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl W każdym razie nie ma co się podniecać Betisem,zobaczymy co dziś pokażą..I nie będzie raczej tak kolorowo... odpowiedz

WdW - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl jak zagramy na 4 z tyłu znowu i bez rotacji w obronie to będzie dobrze ,jak znowu będą rotacje ustawieniem i składem to dostaniemy w cymbał odpowiedz

MonsteR (L) - 3 godziny temu, *.tpnet.pl ........................... Kobylak .........................

Pankov .... Ziółkowski .... Kapuadi .... Kun

............. Augustyniak .... Oyedele .............

Gual .......... Luquinhas ...... Vinagre ..........

....................... Alfarela ............................

LEGIA Mistrz !!! odpowiedz

Znawca - 4 godziny temu, *.interkam.pl Tylko 4 zawodników dziś gra w Betisie w podstawie w derbach z Sevillą,co wystąpili z Legią od początku,a 2 co weszło po przerwie czyli 6 ludzi...widać jakim składem grali z nami... odpowiedz

Bodzio - 3 godziny temu, *.orange.pl @Znawca: skoro z nami dostali bęcki, to trudno żeby wyszli tym samym składem odpowiedz

Kris - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Znawca: grali składem rezerwowym przecież betis od początku mówił jak traktują ligę conferencji la liga jest najważniejsza odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.interkam.pl @Bodzio : a ja uważam, że dzisiejszym składem mogliby jednak nie przegrać z nami... odpowiedz

xxc - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Znawca: i tym sie rozni powazna liga, od polskiej e klapy... u nas nie tylko byłby inny skład ale i trener odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl @xxc: wiesz dla nich liga się liczy bardziej niż śmieszny puchar tymbarka..oni wygrają 3 mecze domowe i wyjdą z 8-ki. Nie spinają portek..A my czawty rok się zapowiada bez mistrza... odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.chello.pl @Znawca: I co w związku z tym? Mamy płakać, że wygraliśmy? Co mnie to obchodzi jakim składem wychodzą rywale, to ich sprawa. Punkty zostały w Warszawie, te do rankingu też. A i kasa za wygraną wpadła. odpowiedz

Pogromca pseudoznawców - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Znawca: Zapominasz lub celowo pomijasz jedną ważną rzecz. Dziś mamy takie czasy, że wszędzie, nawet w amatorskich ligach są duże rotacje gdy gra się co 3 dni. Tą "podstawową jedenastkę" można spokojnie w wielu klubach rozszerzyć o 5,6 zawodników którzy są równorzędni dla swojego zmiennika który gra w meczu i nie obniżają poziomu. Ten podstawowy skład to spokojnie 17, 18 piłkarzy lecz wszyscy grać nie mogą. To nie lata 90-te, że w weekend wychodziło się na mecz ligowy prawie tym samym składem. odpowiedz

WdW - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl ale śmierdzi 0-0 aż tutaj czuję odpowiedz

xxL - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Znawca: bo w tym kraju nic powaznego, nigdy nie bedzie... tu kazdy lata jak choragiewka.. dwie, trzy wygrane, to same ochy i achy.. dwie, trze przegrane to juz wszyscy do zwolnienia...

ciagle sie tylko mowi o jakims planowaniu, stabilnosci i długofalowosci... gdzie to wszystko jest? od tego trzeba zaczac! a nie co poł roku nowy trener, co pol roku wymiana polowy kadry, co pol roku nowa koncepcja i wizja gry...

sam w pracy gdybym mial co pol roku nowego szefa i kazdy by chciał co innego, to po pewnym czasie albo nie wiedziałbym co robic, albo kazdego kolejnego bym olewał, wiedzac ze za chwile i tak bedzie zmiana...

odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.84.166 @WdW: Oooooj to nie mecz!!!! To... odpowiedz

Żmija - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Pierwszy! odpowiedz

Antysuchar - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Żmija : Chłopie, ile Ty masz lat, bo mentalnie to chyba 12? Twoje wpisy jak ten lub "no to pograne" są na poziomie podstawówki. Zdarzały Ci się wpisy naprawdę fajne i ciekawe ale czasami zachowujesz się jak gimnazjalista. Ani to to mądre ani śmieszne. odpowiedz

Żmija - 3 minuty temu, *.vectranet.pl @Antysuchar: A pan sędzia międzynarodowy, podobno najlepszy na świecie nie spełnił dziś kryteriów mojej jego oceny?? odpowiedz

Dimas - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Tylko 3 pkt inaczej zarząd out! odpowiedz

Zarząd - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Dimas: No dobra, niech Ci będzie. odpowiedz

