Znawca - 3 minuty temu, *.interkam.pl W każdym razie nie ma co się podniecać Betisem,zobaczymy co dziś pokażą..I nie będzie raczej tak kolorowo... odpowiedz

WdW - 26 minut temu, *.t-mobile.pl jak zagramy na 4 z tyłu znowu i bez rotacji w obronie to będzie dobrze ,jak znowu będą rotacje ustawieniem i składem to dostaniemy w cymbał odpowiedz

MonsteR (L) - 48 minut temu, *.tpnet.pl ........................... Kobylak .........................

Pankov .... Ziółkowski .... Kapuadi .... Kun

............. Augustyniak .... Oyedele .............

Gual .......... Luquinhas ...... Vinagre ..........

....................... Alfarela ............................

LEGIA Mistrz !!! odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Tylko 4 zawodników dziś gra w Betisie w podstawie w derbach z Sevillą,co wystąpili z Legią od początku,a 2 co weszło po przerwie czyli 6 ludzi...widać jakim składem grali z nami... odpowiedz

Bodzio - 44 minuty temu, *.orange.pl @Znawca: skoro z nami dostali bęcki, to trudno żeby wyszli tym samym składem odpowiedz

Kris - 38 minut temu, *.play-internet.pl @Znawca: grali składem rezerwowym przecież betis od początku mówił jak traktują ligę conferencji la liga jest najważniejsza odpowiedz

Znawca - 33 minuty temu, *.interkam.pl @Bodzio : a ja uważam, że dzisiejszym składem mogliby jednak nie przegrać z nami... odpowiedz

xxc - 27 minut temu, *.vectranet.pl @Znawca: i tym sie rozni powazna liga, od polskiej e klapy... u nas nie tylko byłby inny skład ale i trener odpowiedz

Znawca - 5 minut temu, *.interkam.pl @xxc: wiesz dla nich liga się liczy bardziej niż śmieszny puchar tymbarka..oni wygrają 3 mecze domowe i wyjdą z 8-ki. Nie spinają portek..A my czawty rok się zapowiada bez mistrza... odpowiedz

Żmija - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Pierwszy! odpowiedz

Dimas - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Tylko 3 pkt inaczej zarząd out! odpowiedz

