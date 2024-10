Feio: Co będzie? Nie wiem

- Pierwsza połowa była wyrównana, ale po dużym błędzie Jagiellonia wyszła na prowadzenie i miała lepsze sytuacje. W drugiej połowie odwróciliśmy losy meczu. Myślę, że ostatecznie mieliśmy więcej okazji i byliśmy bliżej zwycięstwa. - Jestem bardzo dumny ze swojej drużyny. Wiem, że w piłce wynik jest najważniejszy, jednak nasza postawa, szczególnie w drugiej połowie, była godna podziwu. Jestem dumny z zawodników i sztabu. Cokolwiek się stanie, nic tego nie zmieni. Odpowiedź, jaką dziś daliśmy, była kapitalna. A co będzie? Nie wiem. - W pierwszej połowie gra wysoką obroną sprawiła nam trzykrotnie problemy, bo Jagiellonia stworzyła sytuacje, które pewnie ćwiczy od 1,5 roku, i wywołała nasze problemy z pressingiem. Jagiellonia ma świetnie wypracowane automatyzmy. Nie były to rzeczy, które nas zaskoczyły, ale warto podkreślić, że to różnica między drużyną pracującą razem od 1,5 roku a zespołem, który działa krócej. Chciałem docenić naszą reakcję pod każdym względem w drugiej połowie. Cieszę się, że potrafiliśmy to skorygować.

Goncalo Feio (trener Legii): W pierwszej kolejności chciałem pogratulować obu drużynom, bo uważam, że był to mecz godny zespołów reprezentujących nasz kraj w europejskich pucharach. Gdyby ten mecz pokazano w wielu krajach, każdy, kto ogląda tę ligę, mógłby być z niego dumny. Najważniejsze jednak dla nas jest to, że wynik się nie zgadza.

L - 42 minuty temu, *.chello.pl Nasz trener zasługuje na wsparcie. Brakuje mu tylko czasu. Nie rzucajcie pereł przed wieprze! odpowiedz

PLK - 42 minuty temu, *.plus.pl Jestem wściekły na te wyniki w lidze!!! Sam już nie wiem jak ocenić Fejo!!! Gdyby była pewność że to wszystko idzie w stronę tej drugiej połowy... Ale niestety nie ma!! Sam już nie wiem... Kto za Fejo?!!! Może jeszcze warto dać mu szansę?! Obawiam się że jak poleci to wszystko się jeszcze bardziej posypie.. Ostatnio przestał wariować i ustabilizował sklad.. Odsunął pseudogwiazdy z ostatniego zaciągu Zielińskiego.. Lepiej zaczyna to wyglądać!! Czy warto go na tym etapie go zwalniać??? Nie jestem przekonany że to dobry pomysł!!! Może to dzisiejsze zachowanie na ławce oznacza że nabiera pokory i jednak coś z tego będzie??? Sam nie wiem... Co o tym sądzicie? Tylko bez spiny i chłodna glowa... odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl "Pierwsza połowa była wyrównana"... i dalej można już nie czytać. :) odpowiedz

PLK - 40 minut temu, *.plus.pl @Mateusz z Gór: a druga była taka jaką bym chciał oglądać w wykonaniu Legiuni w każdym meczu... odpowiedz

Fan Kacpera - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Po raz kolejny jest dumny z siebie drużyny i w jego przekonaniu problemu żadnego nie ma wygrali mecz w LKE z rezerwowa drużyna Betisu która można powiedzieć ich zlekcewazyla i jest dumny. A rzeczywistość ligowa weryfikuje ich co mecz praktycznie w lidze.

Prawda jest taka że środek tabeli to jedyne na co ich stać teraz a i to może być ciężkie to realizacji w obecnej formie. Bramkarza brak napastnika brak reszta nie lepsza kopia się po czołach i tak wygląda ta nasza Wielka Legia projektu tak wybitnego Trenera Feio.

Kiedy w tym klubie ktoś przejrzy na oczy???



odpowiedz

RybaSocho - 1 godzinę temu, *.orange.pl Pierwsza połowa była wyrównana ?? Ty kretynie wypad !!! odpowiedz

Maras - 2 godziny temu, *.chello.pl No ja pierniczę. Gość chyba połknął magnetofon i bez względu na przebieg wydarzeń odtwarza ten sam tekst. Fakty są takie, że na 12 możliwych do zdobycia punktów zdobyliśmy 2. Gorszymi wynikami w 4 ostatnich meczach mogą się popisać tylko Piast, Puszcza i Śląsk. WSZYSCY inni byli LEPSI (zdobyli przynajmniej 3 pkt). W niezłym towarzystwie nas faja umieścił. Gratulacje odpowiedz

#FajoOut - 2 godziny temu, *.61.125 Fajo wypad wuefisto. odpowiedz

Jose Kante - 2 godziny temu, *.inetia.pl Do Canal plus wyszedł Zielu. Tzn że treneiro komuś wpie...il, został zwolniony, obraził się, naje..ł??? W końcu powiedział że mecz był super, zaj...sty. Pierwsza połowa dobra, Jaga wszystko fartem, jak zwykle taka ocena sytuacji...śmiech! Ludzie, porażka, jak tak się patrzy na jego reakcje na ławce (leci teraz na c+), to jest psychol. Skąd oni ich wszystkich biorą? Trenerów, dyrektorow, kierowników? To wszystko to jest brak jakiejkolwiek mysli. Wbrew pozorom, myślę że w Zielińskim jest jakiś zamysł, tzn nie jest to bez sensu żeby był dyrkiem. Ale jeśli stwierdzą że on jest za krótki, to i trener, natomiast jak stwierdzą że trener, to on nie koniecznie mam nadzieję. Może jakaś ciągłość niech zostanie, czegokolwiek, nie wiem, nie ja za to dostaje pieniądze. odpowiedz

Robimy powitanko naszym gwiazdeczkom ? - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Kontuzje w Jagiellonii i to że spuchli dało nam remis . Co się nie zmienia to strata punktów do czołówki i to że poraz kolejny Legia jest bez wygranej w lidze . Pytanko się nasuwa o której Witamy nasze gwiazdki na Łazienkowskiej ? Ostatnie powitanie w klubie bardzo pozytywnie wpłynęło na zespół . odpowiedz

Daj spokój , miej Honor - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Robimy powitanko naszym gwiazdeczkom ? : Szkoda czasu na takie oooo odpowiedz

Jano - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Mam nadzieję że bezrobocie!! odpowiedz

xxL - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Jano: i kolejna choragiewka bedzie zmieniac co kwartał trenera, mowiac o stabilizacji...

jesli w pracy by mi co chwile przelozonego zmieniali i kazdy z nich przychodziłby z innym pomysłem, to albo bym zgłupiał co mam robic, albo udawałbym ze cokolwiek robie - dokladnie wlasnei tak sie dzieje w L

odpowiedz

Rytm - 2 godziny temu, *.centertel.pl Kiedy zamierzasz wygrać w lidze? Czy to nie jest ważne?

Kiedy wygrasz z kimś z czołówki?

Panie analityku. odpowiedz

Adi - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Haha Faja cwaniaczek chce sobie kupić czas tym gadaniem o automatyzmach po 1,5 roku pracy :) odpowiedz

Faja won - 2 godziny temu, *.centertel.pl W sina dal i nie wracaj pseudotrenerzyno. 16 punktów na 33 możliwe to sobie w Lublinie zdobywaj wypad. odpowiedz

