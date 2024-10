Odmienieni po przerwie

Sędziowie

Główny: Szymon Marciniak

Asystent: Adam Kupsik

Asystent: Radosław Siejka

Techniczny: Grzegorz Kawałko

VAR: Damian Kos

AVAR: Bartosz Heinig



EBAĆ - 12 minut temu, *.chello.pl VAR I VAT odpowiedz

GOLAS - 16 minut temu, *.orange.pl Czy ktoś wreszcie posadzi te melepete na ławie....Tobiasz ławka cymbale. odpowiedz

Poro - 11 minut temu, *.chello.pl @GOLAS: Ty chory jesteś golasie? Gdyby nie Tobiasz to by się skończyło trójką, więc zbastuj. odpowiedz

geds - 17 minut temu, *.aster.pl Gual potrafi zahrać kompletne dno, ale umie też zrobić różnicę. Nsame też. Co trzeba mieć w głowie żeby stawiać na Pekharta który od bardzo dawna nie wnosi kompletnie nic. Może Legii II by trochę pomógł? odpowiedz

L - 18 minut temu, *.t-mobile.pl Ale co sie czepiac trenera, sprzedali mu jedynego napastnika, który byl w formie i dawał liczby.Nikogo nie sprowadzono. Pierwsza polowa z Pekhartem to jak gra w 10. odpowiedz

Zoo z żoną - 21 minut temu, *.plus.pl I znowu Marciniak załatwił Legie i znowu będzie bezkarny, ile razy można wypaczyć wynik odpowiedz

Wycior - 24 minuty temu, *.vectranet.pl Macie swojego światowego pajaca Marciniaka - po raz kolejny wypaczył wynik meczu!!!!! odpowiedz

LWST - 12 minut temu, *.100.245 @Wycior: Nie Marcinak tylko ci z VAR u !! odpowiedz

(L) eonardo - 24 minuty temu, *.inetia.pl Od tej pory to już będzie gra na marginesie marginesu błędu. Trzeba by wygrywać prawie wszystko żeby było MP. odpowiedz

Tukan - 27 minut temu, *.play-internet.pl Polonii Warszawa bardzo dobrze idzie w 1 lidze. Może uda jej się załapać na baraże, a potem na awans. Miło będzie zobaczyć dwa mecze dwóch warszawskich drużyn z tradycjami odpowiedz

Andre as - 8 minut temu, *.chello.pl @Tukan: 4:1 w plecy w Płocku. Daj spokój gdzie im do ekstraklasy odpowiedz

Wycior - 7 minut temu, *.vectranet.pl @Tukan: Chimera, która gra w pierwszej lidze nie ma nic wspólnego ze skompromitowaną swoją drogą polonią (dwukrotne antydatowanie roku swojego powstania). To tylko grodziskie Dyskopolo przebrane w czarne truchło… odpowiedz

Okęciak - 29 minut temu, *.play-internet.pl Druga połowa spoko, Gual i Alfarela rozkręcili grę, Chodyna niezłe zawody zagrał. Pierwsza natomiast przespana i dlatego tylko remis, Pekhart słabiutko... odpowiedz

Jogurt - 31 minut temu, *.chello.pl Znowu strata punktów. Pierwsza połowa nie chciało im się biegać. W drugiej zaczeli w końcu grać. Jak się nie chce na początku pracować to na koniec wychodzi jak wyszło. Dyrektor i trener panom już dziękujemy odpowiedz

Darek - 31 minut temu, *.tpnet.pl Najważniejsze to teraz wolne do środy lub czwartku. Drugie to przeprowadzić analizy i wyciągnąć wnioski. 2 punkty w 4 meczach widać, że mistrzostwo jest w zasięgu ręki. Nsame kocór nie zagrał i dlatego nie wygraliśmy. Grał za to budowlaniec ale też nie pomógł.

Feio jutro wypad a we wtorek Jacuś. I zatrudniamy nowego trenera, którego za rok zwalniamy.

Parodia bramkarza oczywiście w następnym meczu pewne miejsce w wyjściowym składzie. odpowiedz

Zoo - 31 minut temu, *.plus.pl Wszołek to się kiedyś uderzy butem w czołop odpowiedz

Jarząbek - 32 minuty temu, *.plus.pl Czasem, aż oczy bolą patrzeć,

Jak się przemęczą,

Dariusz Mioduski, prezes naszego klubu Tęcza

Ciągle pracuje, wszystkiego przypilnuje,

A niektórzy jeszcze ciągle wbijają mu szpilki,

To nie ludzie, to wilki!

To mówiłem ja, Feio Gonçalo, trener II klasy odpowiedz

LWST - 32 minuty temu, *.100.245 Luquinhas,Wszołek to cienie piłkarzy z początku sezonu niestety .Druga połowa ,szczególnie końcówka dobra ,wreszcie odpalił Chodyna i Gual,dobra zmiana Augustyniaka .Nie zwalniał bym jeszcze Feio bo to nic nie da ;) odpowiedz

Trener Bramkarzy - 33 minuty temu, *.play-internet.pl Krótko , Faja Zieliński i Mozyrko out ......Trener zamordysta, zwiększony reżim treningowy i zero wolnego. Tobiasz i Czech do rezerw i transfer list.... odpowiedz

Kubacwks - 34 minuty temu, *.com.pl Legia do przerwy grała w 10, a raczej do minuty kiedy wszedł Gual. Jakim trzeba być trenerem, żeby któryś z kolei mecz pozwalać grać drużynie w 10 odpowiedz

wawiak - 34 minuty temu, *.chello.pl Dobry mecz. Pierwsze pół godziny do zapomnienia no i kiedy L zaczęła dominować.....to przypomniał się Kacperek, niestety. Druga połowa to taka gra jaką chciałoby się oglądać w każdym meczu. Pamietajmy, że grali na wyjeździe z mp. Ale zdanie co do moriego nie zmienię. Po prostu oferna sprowadzona aż z Azji a w PL takich na pęczki, to spakować go i odesłać. Może i sympatyczny chłopak, ale przyjechał grać w piłkę a nie walczyć o usmiech roku odpowiedz

Sebo(L) - 35 minut temu, *.play-internet.pl W 4 ostatnich meczach na 12 możliwych do zdobycia punktów zdobyliśmy ich aż... 2. I tyleż samo zdobyliśmy goli. Dalszy komentarz zbyteczny. odpowiedz

Trodido - 36 minut temu, *.41.111 Powoli brak mi cierpliwości, czym bliżej bramki przeciwnika tym bardziej widać bezradność. Mimo prawie połowy sezony boję się że tych punktów zbraknie w docelowym rozrachunku.

odpowiedz

lucho_83 - 37 minut temu, *.chello.pl Przespana 1 połowa i kolejne 2 pkt w plecy... odpowiedz

Znawca - 14 minut temu, *.interkam.pl @lucho_83: nie przespana,tylko Jaga miała siły i była zdecydowanie lepsza..po przerwie ewidentnie opadli,i Legia nie miała nic do stracenia i przycisnęła. Trochę realnej oceny kolego.

odpowiedz

Wyrwikufel - 37 minut temu, *.. Druga połowa wyglądała dobrze ale pierwsza sfrajerzona, dlatego remis wydaje się sprawiedliwy. odpowiedz

maroGSLegia - 37 minut temu, *.caiway.nl Pierwsza połowa przespana. Szkoda ze te zmiany tak poźno. Tobiasz asysta drugie stopnia TOP. Szkoda bo moglibyśmy to wygrać odpowiedz

abc - 37 minut temu, *.aster.pl Kolejne stracone punkty i to w momencie jak pyry przegrały wiec byla szansa troche odrobić. Nie potrafili wygrać z jagiellonią, która w czwartek grała ciężki mecz później od nas i musiała wrócić z Kopenhagi i jeszcze dojechać 200 km z lotniska do Bialegostoku. Ile jeszcze mozna tą padakę oglądać? Sezon juz raczej nie do dogonienia, wiec chyba zostało skupić się głównie na LKE i PP. odpowiedz

Rataj - 38 minut temu, *.centertel.pl Mecz się gra przez 90 minut tak jak z Betisem ale to trzeba chcieć. odpowiedz

pekhart out - 39 minut temu, *.play-internet.pl i tak będą wygladały mecze za Fejo, 3 przegrane remis i znów 3 porażki, wygrana w europie itd...



jesli się wam to podoba to pozdrawiam. Bedziemy mieć puchary europejskie i 12 miejsce w lidze odpowiedz

miki - 39 minut temu, *.103.167 Prymitywny, tragiczny poziom. Co oni trenują? Tobiasz rezerwy, Morishita ława, Wszołek, Pekhart rezerwy. Trener OUT. Zieliński OUT. odpowiedz

Kto jedzie Widać na Ł3 nasze pseudogwiazdki ? - 40 minut temu, *.play-internet.pl 11 kolejek 16 punktów. Niema co języka strzępić . Tyle kolejek bez wygranej to hańba . Pytanie które się nasuwa to o której nasze gwiazdy zawitają na Łazienkowskiej . Kiedyś pewne powitanie na Łazienkowskiej poskutkowało przebudzeniem. odpowiedz

KIBIC - 40 minut temu, *.inetia.pl Tak jak już napisałem. Najlepszy trener od lat, Pan Gustawo Feio naprawił grę Legiii w drugiej połowie. Należy jedynie poprawić skuteczność i będzie bardzo dobrze. odpowiedz

Dexter - 40 minut temu, *.centertel.pl Na ten remis to było można dom razem z samochodem postawić dogadali się pucharowicze odpowiedz

Maq1982 - 40 minut temu, *.150.61 Jak to mówiło się w wojsku...Ile masz do wyjścia Faja??? Mało!!!! odpowiedz

Mateusz z Gór - 41 minut temu, *.orange.pl Po pierwszej połowie mogliśmy przegrywać ze 4:0, a ostatecznie byliśmy lepsi o 0,01 XG, więc pewnie trener będzie zadowolony, bo to znaczy, że zwycięstwa przyjdą z czasem. odpowiedz

Olo - 41 minut temu, *.chello.pl Trochę za bardzo optymistyczny ten tytuł zważywszy, że znowu brak wygranej... odpowiedz

Legia to my - 8 minut temu, *.chello.pl @Olo: Dokładnie, tak. Ta sama myśl mnie naszła odpowiedz

MajkeL - 41 minut temu, *.aster.pl Ten remis jest jak porażka. Nie ma się co oszukiwać, liga w tym sezonie już nam odjechała. Trzeba skupić się na meczach w środku tygodnia i walczyć o LKE + PP. odpowiedz

Bohun - 42 minuty temu, *.t-mobile.pl Jak tak dalej będzie to w przyszłym sezonie derby Warszawy :) odpowiedz

bmb - 27 minut temu, *.proip.pl @Bohun: jakie derby ??? jedyne derby to Osiedle Derby. Hutnik jeszcze musi sporo awansować, żeby pograć derby. odpowiedz

Wycior - 19 minut temu, *.vectranet.pl @Bohun: W pierwszej lidze nie ma żadnej warszawskiej drużyny, więc nie jest to możliwe. odpowiedz

Olo - 12 minut temu, *.chello.pl @Bohun: Jak Polonia awansuje, a Legia spadnie, to średnio! :D odpowiedz

