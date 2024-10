Oceny legionistów za mecz z Jagiellonią

Najwyższą notę za mecz z Jagiellonią otrzymał Marc Gual. Występ napastnika oceniliście na 4,0 w skali 1-6. Niewiele niższą notę uzyskał Maximillian Oyedele. Z kolei najgorszą ocenę otrzymał Tomas Pekhart - 2,0. W sumie oceniało 955 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,1.

Oli - 1 godzinę temu, *.plus.pl Maxi i Gual najlepsi, to się zgadza odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Marciniak nie przysznał nam karnego, powinni go zawiesić na 3 miesiące i 50 tysięcy kary. odpowiedz

