26 października zbiórka krwi na Legii!

Rezerwujcie sobie termin i namawiajcie znajomych. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie zapewni 3 autokary - krwiobusy na zbiórkę! Wszelkie szczegóły zbiórki na bieżąco będą zamieszczane na profilu FB Krewcy Legioniści . Do zobaczenia na Legii!

W sobotę, 26 października serdecznie zapraszamy na honorową zbiórkę krwi na Stadionie Legii Warszawa. Akcja organizowana jak zawsze organizowana jest przez KHDK Krewcy Legioniści we współpracy ze Stowarzyszeniem Kibiców Legii Warszawa.

