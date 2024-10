Dwa medale legionistów w MP U-23

W Siedlcach odbyły się Mistrzostwa Polski do lat 23 w podnoszeniu ciężarów, w których udział wzięło czworo sztangistów Legii Warszawa. Legioniści wywalczyli dwa medale. Izabela Kumińska zdobyła srebro w kat. -49 kg, uzyskując w dwuboju 122kg (54kg w rwaniu i 68kg w podrzucie), a Tomasz Oreszczuk w kat. -61kg brąz - z wynikiem 181 kg w dwuboju (83+98). Tuż za podium w kat. -71kg sklasyfikowana została Maja Jezierska w kat. -71kg, a Jakub Kawka w kat. -81kg był szósty. Wyniki legionistów: kat. -49kg: 2. Izabela Kumińska 122kg (54+68) kat. -61kg: 3. Tomasz Oreszczuk 181kg (83+98) kat. -71kg: 4. Maja Jezierska 141kg (65+76) kat. -81 kg: 6. Jakub Kawka 185kg (80+105)

