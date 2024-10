Gual: Musimy zacząć wygrywać, po prostu

Poniedziałek, 7 października 2024 r. 06:20 źródło: Legia Warszawa

- Oczywiście, że nie jestem zadowolony. Powinniśmy wygrać. Zagraliśmy bardzo dobrą drugą połowę, tak jak to miało wyglądać. Jeżeli tak prezentowalibyśmy się w każdym spotkaniu, to moglibyśmy pokonać każdego - powiedział po meczu w Białymstoku Marc Gual.



- Mam nadzieję, że w końcu wrócimy na dobrą drogę. Mamy teraz trochę czasu, aby przygotować się do kolejnego spotkania w lidze. Musimy zacząć wygrywać, po prostu - dodał Hiszpan.