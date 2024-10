Wypożyczeni: Asysta Ciepieli

W drugim meczu z rzędu Maciej Kikolski wyciągał piłkę z siatki. Tym razem dwukrotnie był bezradny w potyczce z Rakowem Częstochowa. Na zapleczu ekstraklasy spotkali się ze sobą Igor Strzałek oraz Bartłomiej Ciepiela. Pierwszy z nich wszedł na boisko na pół godziny. Natomiast drugi z wymienionych zaliczył asystę w pierwszej połowie i opuścił plac gry po zmianie stron. Ekstraklasa Maciej Kikolski (Radomiak Radom) - 90 minut w przegranym 0-2 meczu z Raków Częstochowa I liga Bartłomiej Ciepiela (Znicz Pruszków) - do 69. mintuy w wygranym 2-1 meczu z Termaliką Nieciecza. Zaliczył asystę przy bramce na 2-0. Cyprian Pchełka (Stal Stalowa Wola) - nie grał w zremisowanym 2-2 meczu ze Stalą Rzeszów Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) - od 60. minuty w przegranym 1-2 meczu ze Zniczem Pruszków III liga Franciszek Chojak (Unia Swarzędz) - nie grał w wygranym 5-0 meczu z Gedanią Gdańsk Fryderyk Misztal (Chełmianka Chełm) - od 46. minuty w przegranym 1-2 meczu ze Świdniczanką Świdnik

