LK: Weekendowe wyniki rywali Legii

Poniedziałek, 7 października 2024 r. 09:30 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W miniony weekend swoje mecze rozegrały zespoły, z którymi Legia Warszawa będzie rywalizować w fazie ligowej Ligi Konferencji. Najbliższy rywal stołecznego zespołu, FK Bačka Topola, pokonał na własnym stadionie FK Jedinstvo Ub 2-0. TSC zajmuje obecnie 7. miejsce w tabeli. Zwycięstwem zakończył się wyjazdowy mecz Dinama Mińsk z Szachtiorem Soligorsk. Dinamo zajmuje obecnie 2. miejsce w tabeli, ze stratą 3 punktów do lidera. Porażki doznała Omonia, która musiała uznać wyższość Arisu Limassol. Djurgardens IF zremisował na własnym boisku 1-1 z Kalmar FF, a Lugano podzieliło się punktami z FC Zurich.









Super liga Srbije: FK TSC Bačka Topola 2-0 (0-0) FK Jedinstvo Ub

1-0 - 69' Prestige Mboungou

2-0 - 74' Petar Stanić



TSC: 12. Veljko Ilić - 4. Vukašin Krstić (73' 7. Milan Radin), 31. Luka Capan, 3. Macky Frank Bagnack, 60. Viktor Radojević (72' 30. Nemanja Petrović) - 18. Mihajlo Banjac, 11. Ivan Milosavljević (62' 29. Prestige Mboungou), 6. Aleksa Pejić (73' 22. Stefan Jovanović), 27. Miloš Pantović, 10. Aleksandar Cirković - 8. Saša Jovanović (52' 14. Petar Stanić)



FK Bačka Topola zajmuje obecnie 7. miejsce w lidze.







Wyszejszaja liha: Szachtior Soligorsk 0-3 (0-2) Dinamo Mińsk

0-1 - 4' Stephen Alfred

0-2 - 36' Stephen Alfred

0-3 - 70' Alaksiej Hauryłowicz



Dinamo Mińsk: Fiodor Łapuchow - Wadim Pigas (75' Dienis Polakow), Roman Biegunow, Aleksiej Gawriłowicz, Władisław Kalinin, Aleksandr Sielawa, Pawieł Siedko (75' Pedro Igor), Danił Kulikow (66' Beni Amian), Igor Szkolik (66' Nikita Diemczenko), Dmitrij Podstriełow, Stephen Alfred (89' Władimir Chwaszczinskij)



Dinamo Mińsk zajmuje obecnie 2. miejsce w tabeli.







Protathlima Cyta: Aris Limassol 2-0 (1-0) Omonia Nikozja

1-0 - 25' Giorgi Kwilitaia

2-0 - 54' Giorgi Kwilitaia (k)



Omonia: 40. Fabiano - 2. Alpha Dionkou (79' 17. Ioannis Masouras), 45. Senou Coulibaly, 30. Nikolas Panagiotou, 24. Amine Khammas, 31. Ioannis Kousoulos, 20. Mateo Marić, 76. Charalampos Charalampous (46' 75. Loizos Loizou), 21. Veljko Simić (78' 80. Novica Eraković), 99. Saidou Alioum Moubarak (66' 10. Omer Atzili), 9. Andronikos Kakoullis (46' Stevan Jovetić)



Omonia zajmuje obecnie 3. miejsce w tabeli, ze stratą 4 punktów do prowadzącego Pafos FC.







Super League: FC Zurich 1-1 (1-1) FC Lugano

0-1 - 26' Ignacio Aliseda

1-1 - 35' Juan Jose Perea



Lugano: 1. Amir Saipi - 46. Mattia Zanotti, 17. Lukas Mai, 5. Albian Hajdari, 26. Martin Marques - 29. Mohamed Haj Mahmoud (56' 8. Anto Grgić), 20. Ousmane Doumbia (78' 27. Daniel Dos Santos Correia), 25. Uran Bislimi (68' 10. Mattia Bottani) - 11. Renato Steffen (78' 21. Yanis Cimignani), 93. Kacper Przybyłko, 31. Ignacio Aliseda (68' 18. Hicham Mahou)



FC Lugano zajmuje obecnie 3. miejsce w tabeli za FC Luzern i FC Zurich, ale ma tyle samo punktów co lider i wicelider.







Allsvenskan: Djurgardens IF 1-1 (0-1) Kalmar FF

0-1 - 20' Dino Islamović

1-1 - 50' Keita Kosugi



Djurgardens: 45. Oscar Jansson - 18. Adam Stahl, 4. Jacob Une Larsson, 3. Marcus Danielson, 27. Keita Kosugi - 29. Santeri Haarala, 14. Besard Sabović, 20. Tokmac Nguen (80' 26. August Priske), 6. Rasmus Schüller (69' 7. Magnus Eriksson), 23. Gustav Wikheim - 11. Deniz Hümmet (69' 16. Tobias Fjeld Gulliksen)



Djurgardens IF zajmuje obecnie 3. miejsce w lidze ze stratą 10 punktów do lidera, Malmö FF.