W środę wspieramy futsalistów Legii

Spotkanie odbędzie się o 20:00 w hali OSiR Włochy przy ulicy Gładkiej 18. Wejściówki kupować można online - TUTAJ . Cena: 15 zł (ulgowe) i 25 zł (normalne). Bilety ulgowe obowiązują dla osób w wieku od 4 do 16 lat. Dzieci do lat 3 będące pod opieką dorosłych oraz osoby z niepełnosprawnościami wchodzą na mecze za darmo. Termin meczu: środa, 9 października 2024, g. 20:00 Ceny biletów: 15 zł (ulgowe) oraz 25 zł (normalne) Adres hali: Warszawa, ul. Gładka 18 (OSiR Włochy) Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal

W najbliższą środę, 9 października, futsaliści Legii Warszawa rozegrają ekstraklasowe spotkanie z mistrzem Polski sezonu 2021/22, Piastem Gliwice. Legioniści zajmują obecnie wysokie, 3. miejsce w tabeli, a bezpośrednio za nimi plasuje się właśnie Piast. Nasi zawodnicy bardzo potrzebują wsparcia i dopingu. Gorąco zachęcamy do przyjścia na mecz.

