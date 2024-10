Futsal

Dreman Opole Komprachcice 2-1 Legia Warszawa

Niedziela, 13 października 2024 r. 16:28 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 6. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa przegrała na wyjeździe z Dremanem Opole Komprachcice 1-2. Do przerwy legioniści prowadzili 1-0. Kolejne spotkanie rozegrają już 16 października o godz. 20:00 z Rekordem Bielsko-Biała.









Na pierwszą ciekawszą sytuację dla Legii musieliśmy czekać do 5. minuty, kiedy to Sergio Monteiro oddał strzał z prawej strony, jednak trafił prosto w bramkarza. W 5. minucie Jarosław Żmijewskij niezłym strzałem z prawej strony pokonał bramkarza, dając Legii prowadzenie 1-0. W odpowiedzi zaatakował Dreman, ale świetnie zachował się Tomasz Warszawski. Po chwili Brayan Parra zmarnował doskonałą sytuację. Kolejne minuty przyniosły ataki gospodarzy.



W 22. minucie strzał na bramkę oddał Tomasz Warszawski. 5 minut później zawodnicy Dremana wykonywali rzut wolny. Podaną piłkę na wyrównującą bramkę zamienił Felipe de Freitas. W 31. minucie gospodarze mieli doskonałą okazję, ale Marek Bugański nie sięgnął zagranej przed bramkę piłki. W 35. minucie legioniści trzykrotnie wybronili się przed stratą bramki. Mieli przy tym mnóstwo szczęścia. W odpowiedzi sam na sam wyszedł Michał Klaus, jednak przegrał pojedynek z golkiperem. Na niespełna 2 minuty przed końcem Mrowiec zagrał wzdłuż bramki, a Felipe de Freitas dopadła do piłki i umieścił ją w siatce. Legia dopiero teraz zdecydowała się na grę z lotnym bramkarzem, ale nie przyniosło to efektu.



Dreman Opole Komprachcice 2-1 (0-1) Legia Warszawa

0-1 - 5' Jarosław Żmijewskij

1-1 - 27' Felipe de Freitas

2-1 - 39' Felipe de Freitas



Dreman: 1. Sierhiej Burduja, 3. Marek Bugański, 10. Brayan Parra Toloza, 19. Felipe de Freitas, 70. Mateusz Mrowiec

rezerwa: 5. Mateusz Matlęga, 22. Dawid Lach, 6. Roc Molins, 7. Jakub Janczak, 11. Mateusz Kosowski, 16. Wiktor Skała, 30. Denys Blank, 88. Maksym Pautiak, 98. Sebastian Szadurski



Legia: 16. Tomasz Warszawski, 7. Andre Luiz, 9. Michał Klaus, 10. Rui Pinto, 80. Victor Delgado

rezerwa: 13. Ignacio Casillas, 2. Paweł Gajek, 11. Sergio Monteiro, 14. Fabinho, 21. Oskar Szczepański, 25. Jarosław Żmijewskij



żółte kartki: Molins - Andre Luiz



Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal