Austriak sędzią meczu z FK Bačka Topola

Julian Weinberger z Austrii został wyznaczony do sędziowania meczu 2. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji pomiędzy FK Bačka Topola i Legią Warszawa. Pomagać mu będą rodacy - Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch. Spotkanie odbędzie się 24 października o godz. 21:00.

Kulfon - 34 minuty temu, *.32.70 No to pograne odpowiedz

Żmija - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl No to pograne… odpowiedz

siewca plotek - 3 godziny temu, *.jjs.pl



Podobno Austriacy to Niemcy, tylko się przyznać nie chcą. Ale jest na to dowód. Otóż w 1941 mistrzem Niemiec został Rapid Wiedeń :)





Uwaga na kasztana - 3 godziny temu, *.217.74 No to pograne odpowiedz

Anakonda - 3 godziny temu, *.orange.pl No to pograne... odpowiedz

