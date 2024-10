Na stadionach: To Sobie Przesrali

W ostatnim tygodniu oprócz kolejki ligowej, rozegrano zaległe spotkanie Pucharu Polski, a Legia i Jagiellonia zagrały pierwsze spotkania fazy ligowej Ligi Konferencji. Legioniści zaprezentowali oprawę na meczu z Betisem, Jagiellonia stawiła się w Kopenhadze w 650 osób i po bramce zdobytej w ostatniej minucie doliczonego czasu gry miała okazję do niezapomnianej radości.



Cztery dni później "Jaga" podejmowała Legię w meczu ligowym i na trybunach stawił sie komplet widowni, białostoczanie przygotowali oprawę (tym razem bez piro), legioniści w komplecie wypełnili sektor gości. W bardzo przyzwoitej liczbie na wyjeździe do Poznania pokazali się Motorowcy. Niestety,

na stadionie Cracovii zamknięty jest sektor gości - zarówno na meczach "Pasów", jak i Puszczy, stąd oficjalnie brak GieKSy na tym wyjeździe.









W niższych ligach ciekawie było na meczu przyjaźni w Stalowej Woli, gdzie "Stalówka" wraz ze Stalą Rzeszów wypełniły trybunę prostą, wystawiając bardzo liczny młyn. Zaprezentowana została choreografia "United Stal". Mecz przyjaźni rozegrano także w Tychach, gdzie miejscowy GKS podejmował Łódzki Klub Sportowy. Także w tym przypadku obie ekipy zasiadły razem w młynie i zaprezentowana została zgodowa choreografia.



Raków nie mógł wspierać swoich piłkarzy w Radomiu (brak sektora gości), więc wybrał się na Węgry wspierać Videoton na wyjazdowym meczu z ETO Györ. Györ wspierany przez Unię Tarnów (35 z flagą) postanowił "przywitać" na stacji kolejowej ekipę Videotonu i Rakowa, a starcie obie strony oceniają zupełnie inaczej. Po meczu "Jaskółki" świętowały 10-lecie zgody z węgierską ekipą.



Ostatnio fani Podbeskidzia "zaczepili" lokalnego rywala transparentami na stadionie, a także bluzgami podczas meczów z Zagłębiem, a na mieście zamalowali część grafów BKS-u. Stal postanowiła się zrewanżować, zajmując miejsce młyna TSP na ich meczu z Rekordem Bielsko-Biała, gdzie wywiesili transparent "To Sobie Przesraliście". Podbeskidzie próbowało wbić na swoją trybunę, co skończyło się wymianą ciosów, zakończoną interwencją ochrony z gazem.







Ekstraklasa:



Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa (1022)

Pełny stadion w Białymstoku i wypełniona również klatka dla przyjezdnych. Legioniści przyjechali specjalem, w 1100 osób i solidnie oflagowali swój sektor. "Jaga" z kartoniadą "1920" na trybunie prostej.



Lech Poznań - Motor Lublin (686)

Motorowcy pociągiem specjalnym przyjechali do Poznania w 686 osób, w tym Śląsk (20). Na trybunach 24,4 tys. fanów.



Widzew Łódź - Korona Kielce (365)

Koroniarze do Łodzi pojechali w 365 osób, w tym Naprzód Jędrzejów (7). Przyjezdni wywiesili trzy flagi.



Śląsk Wrocław - Cracovia (200)

Na trybunach 14,5 tys. kibiców, którzy po meczu okazali piłkarzom swoje niezadowolenie z osiąganych wyników. Cracovia pojawiła się we Wrocławiu pomimo zakazu - dzięki uprzejmości wrocławian w klatce zasiadło 200 osób.



Stal Mielec - Lechia Gdańsk (134)

Lechiści na dalekim wyjeździe w 134 osoby, z dwiema flagami i transparentem odnoszącym się do dyrektora technicznego - "Kevin go home!" oraz płótnem świadczącym o poparciu dla trenera - "Grabowski 100% poparcia!".



Radomiak Radom - Raków Częstochowa (-)

Puszcza Niepołomice - GKS Katowice (-)



Niższe ligi:



Stal Stalowa Wola - Stal Rzeszów (1300)

Na meczu przyjaźni obie ekipy wystawiły wspólny młyn na trybunie prostej. Z Rzeszowa przyjechało 1300 osób, w tym VSS Koszyce (5). Ultrasi zaprezentowali świece dymne w barwach obu klubów, a także sektorówki z herbami obu klubów i symbolem H i transparent "United Stal".



Odra Opole - Arka Gdynia (160)

Pomimo zakazu, arkowcy pojawili się w Opolu w 160 osób.



Polonia Bytom - KKS Kalisz (120)

KKS wspierany licznie przez Ruch, oglądał mecz zza ogrodzenia.



Warta Poznań - Miedź Legnica (100)

Stomil Olsztyn - GKS Bełchatów (75)



Chrobry Głogów - Górnik Łęczna (74)

Fani z Łęcznej wspierani na tym dalekim wyjeździe przez Chełmiankę (6). Przyjezdni z jedną, małą flagą.



Świt Szczecin - Zagłębie Sosnowiec (68)

Sosnowiczanie na meczu w Szczecinie obecni w 68 osób z jedną flagą.



Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Resovia (35)

GKS Jastrzębie - Olimpia Grudziądz (17)

Ruch Chorzów - Kotwica Kołobrzeg (0)



Puchar Polski:



Unia Skierniewice - Motor Lublin (164)

Motor niespodziewanie pożegnał się z rozgrywkami Pucharu Polski w Skierniewicach, gdzie udało się 164 fanów z Lublina z jedną flagą. Gospodarze z młynem, mini kartoniadą i chorągiewkami w barwach.



Wyjazd tygodnia: 1022 fanów Legii w Białymstoku

Oprawa tygodnia: Choreo Legii Warszawa na meczu z Betisem Sevilla



