Pod lupą LL! - Radovan Pankov

Wtorek, 8 października 2024 r. 13:00 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Radovan Pankov, podobnie jak Steve Kapuadi, na pewien czas został odsunięty od gry, ale w ostatnich meczach dostaje swoje szanse w pierwszym składzie. Sprawdziliśmy, jak ten zawodnik spisał się w starciu z Jagiellonią Białystok.