Sytuacja Legii z młodzieżowcami przed ostatnią kolejką. Legia nie zapłaci kary

@Guny: Dziękujemy za komentarz, ale tak się składa, że dosłownie wszystko pomyliłeś.



Limit młodzieżowca w rozgrywkach Ekstraklasy a program PZPN Pro Junior System to dwa zupełnie odrębne programy i zupełnie inne zasady.



W Ekstraklasie przy zliczaniu minut liczy się wyłącznie data urodzenia zawodnika, skądinąd zresztą mogą to być zawodnicy o rok starsi niż biorący udział w PJS. Dodatkowo uwzględnia się maksymalnie 270 minut w jednym meczu. Nie ma znaczenia, w ilu meczach zagrał dany zawodnik i w jakim wymiarze czasowym. To program obowiązkowy, w tym sensie, że w przypadku gdy klub nie wyrobi 3000 minut, naliczana jest kara uzależniona od liczby brakujących minut.



W programie PZPN Pro Junior System liczone są punkty za występy młodzieżowców i wychowanków, przy czym zawodnik musi wystąpić min. w 5 meczach i min. 270 minut, aby jego punkty były brane pod uwagę w klasyfikacji. W naszym przypadku uwzględniane są punkty Ziółkowskiego, Oyedele i Urbańskiego. Co ciekawe, punkty wychowanków danego klubu mnożone są razy 2. To program całkowicie dobrowolny, co oznacza, że można mieć 0 punktów, tak jak Legia rok temu, i nic się nie dzieje. Różnica w porównaniu do programu Ekstraklasy jest taka, że tutaj pierwsze 7 zespołów w klasyfikacji otrzyma nagrody pieniężne od PZPN.

