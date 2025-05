Sytuacja Legii z młodzieżowcami przed ostatnią kolejką

Wtorek, 20 maja 2025 r. 11:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Za nami 33 kolejki sezonu 2024/25. W poprzednim sezonie Legia Warszawa nie wypełniła wymogów dotyczących występów młodzieżowców w Ekstraklasie, a w programie Pro Junior System zajęła ostatnie miejsce z dorobkiem 0 punktów. Postanowiliśmy przyjrzeć się, na jakim etapie realizacji tych celów jest obecnie, na jedną kolejkę przed zakończeniem rozgrywek. Dzięki licznym występom młodzieżowców, przede wszystkim Maximilliana Oyedele i Jana Ziółkowskiego, stołeczny zespół niemal wypełnił obowiązujący limit występów młodzieżowców w Ekstraklasie. Do spełnienia limitu 3000 minut pozostało naprawdę bardzo niewiele, bo niespełna 20 minut.



Do rankingu zaliczają się minuty Jana Ziółkowskiego (1374), Maximilliana Oyedele (889), Wojciecha Urbańskiego (544), Mateusza Szczepaniaka (121), Igora Strzałka (22), Pascala Mozie (21), Oliwiera Olewińskiego (12) i Jordana Majchrzaka (1). Łącznie daje to 2984 minuty z 3000.