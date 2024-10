Były trener Austrii Wiedeń kandydatem do zastąpienia Feio

Michael Wimmer jest stosunkowo młodym trenerem. Pracował wcześniej w młodzieżowych drużynach 1. FC Nürnberg, jako asystent trenera w FC Augsburgu i VfB Sttutgard, gdzie przez chwilę pełnił również rolę tymczasowego szkoleniowca. Od stycznia 2023 roku pracował w wiedeńskiej Austrii, którą poprowadził w 57 meczach, punktując na poziomie około 1,49 punktu na mecz. Z Austrią pożegnał się w maju br. Wimmer był trener Austrii, gdy "Wojskowi" mierzyli się z nią przed rokiem w 3. rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji. Legioniści przegrali wtedy na własnym stadionie 1-2, a po szalonym wyjazdowym meczu i zwycięstwie 5-3, to oni awansowali do następnej fazy, eliminując drużynę Wimmera. W dzisiejsze popołudnie Fakt.pl pisał o konflikcie na linii Feio - Mozyrko. Portugalski trener miał wyrzucić szefa działu skautingu z jednego z treningów przed meczem z Jagiellonią Białystok. - Najpierw poprosił jednego z asystentów, by wyprosili dyrektora skautingu z zajęć. Kiedy Mozyrko nie posłuchał jego prośby, do akcji wkroczył sam Goncalo. Podszedł do Radka i kazał mu wyp*****lać - możemy przeczytać na portalu, który cytuje jednego ze świadków tego wydarzenia. Meczyki.pl informują natomiast, że zdenerwowanie Feio prawdopodobnie wynikało właśnie z powodu odwiedzin Wimmera w LTC, którego oprowadzać po nim miał sam Mozyrko.

Rytm - 18 minut temu, *.centertel.pl Hahahaha no nie do wiary na jakiej półce trenerskiej jest szukany trener.

A ten gamoń mioduski znów na to pozwala.

odpowiedz

Kocur Faja ma jaja - 19 minut temu, *.144.194 Niewiem jak wy ale cos mi nówi że kice powinni stanäc nurrm za fajká tak sie roodzi integracja a Mizyrka w ryj oisinien dostać za jego zgniłe owoce odpowiedz

geds - 43 minuty temu, *.aster.pl wolałbym Vuko. odpowiedz

Paczkomat - 2 godziny temu, *.160.9 Świetnie! kolejny trener na dorobku, bez ŻADNYCH sukcesów!!! odpowiedz

Loko - 2 godziny temu, *.net.pl Jak mamy brać takich pionków to murem za Feio odpowiedz

(L)evinho.Onet.Pl - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Loko: Dokładnie kolego...jestem za... odpowiedz

Egon - 22 minuty temu, *.waw.pl @Loko:

Murem za pajacem, który zachowuje się, jakby był w stajni ?

Nie żartujmy.

Czekamy na nowego trenera, ale faktycznie nie na jakiegoś kolejnego gamonia, tylko na trenera z prawdziwego zdarzenia. odpowiedz

Kibic - 2 godziny temu, *.net.pl Ten gość jest za słaby na Legie to już lepiej zostawić Feio ze średnia 1,96 na mecz ! Jak zmieniać Feio to tylko na bardzo dobrego trenera z wynikami, co wyprawiacie z tą Legią, masakra odpowiedz

Krzychu66 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Feio powinien razem z zielińskim odejść. Zieliński nasprowadzał szrotu, a feio go zatwierdził. Teraz gada, że Nsame nie umie biegać, a wcześniej to co nie widział go. Dobre ha ha ha odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl Zainteresujcie się FEDA DUDIĆ z Radnickiego czy jest do wzięcia! Naprawdę dobry trener,na poziomie Żarko Lazeticia,którego wzięło Maccabi! A Dudić ma jeszcze większą średnią wygranych spotkań! Pytanie czy jest do ogarnięcia temat no jednak ma prace i umowę! Nie bierzcie wynalazków jak ten Hiszpan,czy ten Wimmer! Bo pół roku i będą płacić gigantyczne pieniądze za zwolnieniem ich i kontrakty opłacać...brać top trenera z ligi serbskiej! odpowiedz

Kocioł - 2 godziny temu, *.185.8 Na miłość boską , dajcie człowiekowi popracować

Pajace.

Czy nie widzicie , że te wiecznie przedwczesne zmiany na dłuższą metę nic nie dają? odpowiedz

WdW - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Zostawić Fejo,dać mu popracować przynajmniej do końca rundy,w dwóch ostatnich meczach był progres,po drugie nikt tu z tymi piłkarzami nic więcej nie osiągnie,nie ma takich cudotwórców . odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl Śmiech na sali brać tego miernego typa! Zjazd z nim! Kolejny bezrobotny wynalazek! W takim razie zostawić Feio do końca rundy i wyszukać poczciwego trenera a nie przebierańca! Jakieś kpiny robią w tym klubie! On ma 64 mecze na najwyższym poziomie rozgrywkowym! Masakra jakaś! odpowiedz

fan1956 - 2 godziny temu, *.tpnet.pl W pierwszej kolejności to należało by wyp..lić tego tumana dyrektora od siedmiu boleści z tym swoim skrzywionym uśmieszkiem na ry.u. Bo to wszystko co dzieje się teraz w LEGII to przez tego miernotę. Na dyrektora to trzeba posiadać wiedzę w dziedzinie w której się pracuje i wygląd, a tu nie ma ani jednego ani drugiego. I co by nie mówić o właścicielu to ludzi do pracy na odpowiedzialnych stanowiskach w prowadzeniu takiego klubu , to ma c.ju. odpowiedz

Syn Księdza - 2 godziny temu, *.play-internet.pl NIEEEEE zamienił stryjek siekierkę na kijek ..Faja to amator ale ten to jeszcze większy fejk w dodatku bez znajomości ligi...języka itp ..... odpowiedz

Alex Bielany - 2 godziny temu, *.chello.pl Wygląda jak Klopp po urlopie na Podlasiu odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl A ja liczę że jutro do LTC przyjedzie Dyrektor Sportowy i szef skautingu. Pierwsi poważni fachowcy w tym budynku od wielu lat. odpowiedz

Co ta Legia robi - 3 godziny temu, *.plus.pl Co Wy robicie z tej Legii. Najpierw zatrudniacie totalnego amatora na takim poziomie. A teraz szukacie kolejnego szkoleniowca będącego zwykłym przeciętniakiem, który nic nie osiągnął. Co Wy robicie z tą Legią?! Każdy wiedzial jaki jest Feio więc czego się spodziewaliście? Że będzie spokojny i wesoły? Po meczy x brondby pokazał swoj charakterek, na co mu pozwoliliście. Hańbicie Legie. Przykro to mówić ale Zieliński musi odejść.

odpowiedz

Juri - 3 godziny temu, *.com.pl Tak się nie robi,jak zrobił szef skautingu.

Niech się cieszy że nie dostał gonga. odpowiedz

NaSpokojnie - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Byłem przeciwny Fejo od początku ale jeżeli ma go zastąpić gość który z nami przegrał, bez doświadczenia to masakra...

Wolę w tym momencie Fejo do końca rundy i zobaczymy jaki wynik zrobi. Szczególnie jeżeli to prawda że piłkarze są za nim, to niech zostanie.

To raczej nie jego wina że nie ma dobrego napastnika. Dla mnie powinien odejść Zieliński, choć szanuje go jako piłkarza, to na dyrektora sportowego się nie nadaje.

Nowy trener jak przyjdzie teraz to jak zawali sezon to i tak powie, że to wina Fejo. Z Jagą należał nam się karny, co mogło dać 2-1 i nie było by tematu zmiany trenera. odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.orange.pl @NaSpokojnie : z tym brakiem napastnika to tak nie do końca. Mamy na tej pozycji samych graczy o profilu "wykańczający akcje"



Niestety przy tym mamy też TRAGICZNY środek pola. Luqi, Kapi i Mori nie dają prawie wcale pilek do napastników. Prostopadle zagrania w całym sezonie można policzyć na palcach dwóch rąk. W takim układzie co napastnicy mają wykańczać? Nadzieja w Oyedele bo już pokazał że umie dać prostopadła piłkę która minie linię obrony odpowiedz

Byniu - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Oni chyba specjalnie nam takich trenerów pokazują abyśmy kochali naszego Gonzalo:) odpowiedz

Autor - 3 godziny temu, *.chello.pl Jak już robimy listę własnych kandydatów na trenera, to ja bym chciał Skorżę :-) Polak, z doświadczeniem i sukcesami międzynarodowymi, zna Legię, ma na prawdę solidne sukcesy na koncie. Tylko pewnie sam Skorża by nie chciał. odpowiedz

tomiacab - 3 godziny temu, *.centertel.pl jak mamy sprowadzać takigo as co nc nie ugrał w karierze to lepiej dać czas bagniakowi odpowiedz

Synoptyk - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Może Jacek Magiera będzie niedługo wolny odpowiedz

Kozlo - 2 godziny temu, *.inetia.pl @Synoptyk: też o tym pomyślałem

odpowiedz

Zlb - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Jak Legia robi takie zagrywki że mamy trenera i przywozimy następcę to gratuluje podejścia do ludzi!!! Gwarancja że będzie jeszcze gorzej! A Zieliński z pudlem głusi są że szatnia stoi za Feio?Po co jakieś zagrywki, klub milczy i nikt nic nie wie!!! Chaos!!! Jeszcze ekstra wiadomość że ten Nasz dyrektor od siedmiu boleści zostaje!!!! Bajka!!!Taki klub jak Legia jest prowadzony tak że płakać się chce! To już wygląda jak sabotaż! odpowiedz

stefan - 3 godziny temu, *.. Kiedy bojkot? Bo widzę, że się nic nie zmieni, dopóki ludzie będą na trybunach. Jak będzie pusto w kieszeni z dnia meczowego i czerwono w excelu to może ktoś otworzy oczy. odpowiedz

Hakon - 3 godziny temu, *.plus.pl Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów odpowiedz

Alojzy - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Romeo Jozak II odpowiedz

Egon - 3 godziny temu, *.waw.pl "do akcji wkroczył sam Goncalo. Podszedł do Radka i kazał mu wyp*****lać"



A to dobre.

Obraził się, że Legia szuka nowego trenera, a on przecież jest taki wspaniały.

Zrobili tego pajaca trenerem, to teraz mają.

odpowiedz

Mateusz z Gór - 3 godziny temu, *.orange.pl Podobno Feio wyrzucił Mozyrko z treningu w zeszłym tygodniu. Prawda to? odpowiedz

Chudy Grubas - 1 godzinę temu, *.com.pl @Mateusz z Gór:

No właśnie o tym jest ten artykuł. odpowiedz

Dimas - 3 godziny temu, *.info.pl Jeśli to prawda że szukamy trenerów na takim poziomie to lepiej Feio zostawić, bo widzę gdzie szukają to będziemy walczyć o utrzymanie tutaj zmiany w zarzadzie potrzebne jaki wynalazek nie przyjdzie to nie da rady tylko trener znający się na robocie a na takiego nas nie stać tudzież nie mamy ludzi którzy potrafili by takiego ogarnać jak nie potrafią znaleźć napastnika który da 15 bramek w sezonie zarządzanie na pozimie Odry Opole dajcie spokój odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.chello.pl @Dimas: mistrzem Polski jest ADRIAN SIEMIENIEC, a dla ciebie te nazwiska, ktore sie pojawiaja to gra o utrzymanie? HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA odpowiedz

Dimas - 2 godziny temu, *.info.pl @L: Jak dla Ciebie Wimmer to trener na Legie to gratuluję po drugie co mnie inne kluby interesują??? odpowiedz

Sobal 74 - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Gadałem na feio ale wolę jego niz kolejnego anonima ale widzę że już mu w legii kłody kładą pod nogi niestety on odejdzie a najważniejszy sabotażysta Zieliński zostanie i znowu oświeci nas w zime super transferami odpowiedz

(L) z południa - 4 godziny temu, *.103.129 Feio powinien dostać czas chociaż do końca roku. Albo odrobi stratę do czołówki albo wtedy out bo teraz taka zmiana nic lepszego nie przyniesie. odpowiedz

Józek1916 - 3 godziny temu, *.centertel.pl @(L) z południa : W pełni się zgadzam, tym bardziej na pewno nie powinien być zastąpiony takim wynalazkiem. Wystarczy przytoczyć powyższy cytat: "Od stycznia 2023 roku pracował w wiedeńskiej Austrii, którą poprowadził w 57 meczach, punktując na poziomie około 1,49 punktu na mecz." Przecież to jest śmiech na sali i jakiś kiepski żart żebyśmy my się interesowali kimś takim z takim marnym dorobkiem odpowiedz

Dimas - 3 godziny temu, *.info.pl @(L) z południa : Też tak uważam a na zbity pysk powinien polecieć ten kto za plecami obecnego trenera oprowadza innego. Ok jest info że przeszukujemy rynek - spoko ale nawet Magierze we Wrocławiu takich świnst nie robią takie rzeczy robi się po cichu ale nie z rozgłosem kiedy szukujemy się do następnych meczy - panie Mioduski ogarnij pan towarzystwo odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Józek1916: przyjacielu nie wiem czy liczyłeś ale Feio ma w tym sezonie 1.45 pkt/mecz



Nawet do tego wyśmiewanego 1.49 trochę brakuje odpowiedz

Piotr (L) - 4 godziny temu, *.orange.pl Najlepszy trener świata nic tu nie pomoże skoro gra sam szrot jak co sezon a tyle hajsu zarabiają odpowiedz

oLaf - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Piotr (L): 100% racji, gramy kompletnie bez napastnika, bramkarz dopiero się uczy grać więc.... wyniki w kratkę, normalka w Legii : (( odpowiedz

tomiacab - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Piotr (L): a tu się nie zgodzę bo mimo , że drużynę mamy coraz slabszą, to moim zdaniem można z niej wyciągnąć więcej, czego dowodem jest mecz z Betisem. Ponad to widać, ze indywidualnie wielu zawodników stać na lepszą grę. odpowiedz

eduardo - 4 godziny temu, *.toneticgroup.pl nic sie nie uczą w tej Legii. Kolejny wynalazek, co bedzie sie uczył na produkcji odpowiedz

aaac - 4 godziny temu, *.plus.pl Taaa, a za pół roku przyjdzie tu Rude xDDD

Zostawcie Feio w spokoju! odpowiedz

