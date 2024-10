Legia zamierza wykupić Rubena Vinagre

Vinagre trafił do Sportingu z Wolverhampton za 10 milionów euro. Anglicy mają prawo do połowy kwoty kolejnego transferu. Portugalskie media informują, że Legia podjęła decyzję o aktywowaniu opcji wykupu już w trakcie tego sezonu nie tylko ze względu na to jak zawodnik się prezentuje na boisku, ale także z powodu zainteresowania nim niemieckich klubów, by później liczyć na większy zarobek z ewentualnej dalszej sprzedaży.

Legia Warszawa zdecydowała się na wykupienie ze Sportingu Rubena Vinagre - informuje portugalski portal A Bola . 25-letni lewy obrońca jest wypożyczony na Łazienkowską do końca tego sezonu z klauzulą wykupu ok. 2,5 miliona euro.

ras4 - 28 minut temu, *.vectranet.pl Wreszcie dobra decyzja odpowiedz

Znawca - 58 minut temu, *.interkam.pl 1,5 mln to max maxów za Vinagre!Takiego grajka, 26 letniego,ze średnimi umiejętnościami to można kupić do 800 tys tylko trzeba mieć rozeznanie.Sporting krzyczy zaporową cenę.. odpowiedz

tylkoLegia - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Dobry zawodnik, a kogo byście chcieli? Z Betisem jeden z najlepszych na boisku odpowiedz

Tym - 1 godzinę temu, *.net.pl Nie warty tych pieniędzy odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl Oho, Jajcuś w formie w walce o własny stołek. Najpierw sabotuje Feio, teraz próbuje sobie zaplusować Rubenem. odpowiedz

Paczkomat - 2 godziny temu, *.160.9 NIEEEEEEEEEEEE! 2.5 miliona za gościa, który gra tylko jedna nogą, nie potrafi przeprowadzać rajdów z piłka i ze stojącej piłki uda mu sie kopnąc co trzeci raz?!! Naprawdę nie ma nikogo lepszego za taką cenę? Naprawdę jesteśmy aż tak bogaci, żeby wywalac ponad 10 mln złotych na mega średniego grajka??!!! odpowiedz

LLL - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Paczkomat: I na dodatek ma słabiutkie warunki fizyczne. odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Paczkomat:



Raz strzelił na bramkę z prawej, całkiem dobrze. A 2,5 mln idzie na najszybszego, najlepiej podającego, najlepiej dryblującego i chyba też najlepszego wydolnościowo piłkarza Legii. odpowiedz

Egon - 18 minut temu, *.waw.pl @Paczkomat:

Jest zainteresowanie Vinagre, także , jak dobrze pójdzie, to popchniemy go za większą kasę.

Gdyby nie to zainteresowanie, to nikomu by do głowy nie przyszło wywalić za niego tyle kasy, bo nas na to niespecjalnie stać. odpowiedz

Juri - 2 godziny temu, *.com.pl Brawo dyrektor,to jest interes,tanio kupić,drożej sprzedać. Jednego z lepszych piłkarzy z obecnej kadry. odpowiedz

