22-24.10: Rozkład jazdy

W środę w drugiej rundzie Młodzieżowej Ligi Mistrzów zespół juniorów Legii zagra z FC Pafos - spotkanie rozegrane zostanie o 12:00 w LTC. Dzień później w Serbii, legioniści zagrają pierwszy wyjazdowy mecz Ligi Konferencji z Baćką Topolą. Z kolei we wtorek o 18:00 nasi koszykarze zagrają w Bratysławie trzeci mecz rozgrywek ENBL, transmisja na Youtube. Zawodnik żeglarskiej Legii, Bartosz Szydłowski rozpoczyna rywalizację na Mistrzostwach Europy w klasie Finn, które odbywają się w Cannes. Rozkład jazdy: 22.10 g. 18:00 Inter Bratysława - Legia Warszawa [kosz] 23.10 g. 12:00 Legia Warszawa - FC Pafos [LTC, Młodzieżowa Liga Mistrzów] 23.10 g. 16:00 ŁKS II Łódź - Olimpia Elbląg 24.10 g. 21:00 FK Backa Topola - Legia Warszawa

