UYL: Legia Warszawa 3-0 Pafos FC

W 29. minucie bramkę dla stołecznego zespołu zdobył Jakub Jędrasik, który po podaniu Oliwiera Olewińskiego uderzył z prawej strony pod poprzeczkę. W 53. minucie wynik podwyższył Viktor Karolak. Po stałym fragmencie odbita piłka trafia do Karolaka, który zdobył gola przepięknym strzałem z 18 m pod poprzeczkę. W 67. minucie trzecią bramkę dla Legii zdobył Jakub Żewłakow, który kilka minut wcześniej pojawił się na boisku, zmieniając Mateusza Szczepaniaka. "Żewłak" uderzył precyzyjnie, mocno, po ziemi z 20 metrów. Rewanżowy mecz odbędzie się 6 listopada o godz. 15:00 w Pafos. W przypadku awansu, w 3. rundzie Legia zagra ze zwycięzcą pary HB Tórshavn (Wyspy Owcze) / FC Progres Niederkorn (Luksemburg) - FC Midtjylland (Dania). Te spotkania zaplanowano na 27 listopada (dom) i 11 grudnia (wyjazd). UYL: Legia Warszawa 3-0 (1-0) Pafos FC 1-0 - 29' Jakub Jędrasik 2-0 - 53' Viktor Karolak 3-0 - 67' Jakub Żewłakow Legia: 1. Jakub Zieliński - 21. Oliwier Olewiński, 4. Karol Kosiorek, 5. Rafał Boczoń, 3. Viktor Karolak (90' 19. Maciej Bochniak) - 14. Pascal Mozie, 8. Maciej Saletra, 18. Jakub Adkonis (74' 15. Samuel Šarudi) - 17, Mateusz Szczepaniak (62' 6. Jakub Żewłakow), 9. Stanisław Gieroba, 7. Jakub Jędrasik (74' 20. Jakub Zbróg) Pafos FC: 12. Petros Petrou - 28. Ioannis Ignatiadis, 3. Nikolaos Zachariou, 2. Georgios Skafi, 7. Guillermo Goncales Torres - 8. Henrique Luiz Benko (90+2' 16. Panagiotis Kyprianou), 17. Anthony Matthew Stephanou (56' 14. Georgios Michael), 5. Nikita Pavlovskij, 15. Georgios Kolotas (90+2' 36. Nicolas Aristodemou), 11. Regnar Krot (78' 27. Anastasis Glafkou) - 19. Kaio Teixeira Gezo Carminati (78' 35. Paris Gregory Papastylianou) fot. Woytek / Legionisci.com Legia Warszawa 3-0 Pafos FC - Woytek / 44 zdjęcia

W pierwszym meczu 2. rundy ścieżki mistrzowskiej Ligi Młodzieżowej UEFA (UYL) Legia Warszawa U-19 wygrała w Legia Training Center z zespołem Pafos FC 3-0. Do przerwy legioniści prowadzili 1-0. Legia Warszawa 3-0 Pafos FC - Woytek / 44 zdjęcia

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Dyer - 2 godziny temu, *.chello.pl dlaczego tego meczu nie było w telewizji

Canal+ ma prawa do tych rozgrywek; grała polska drużyna; to już Legia powinna pokażą na swoim kanale

na YouTube odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.